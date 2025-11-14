Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario: tránsito cortado y desvíos de colectivos en la zona norte de La Plata

Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario: tránsito cortado y desvíos de colectivos en la zona norte de La Plata
14 de Noviembre de 2025 | 07:41

Escuchar esta nota

Un importante incidente vial se registró durante las primeras horas de la mañana de este viernes en Camino Centenario y calle 423, en la localidad de Villa Elisa, donde un camión que transportaba carne volcó y quedó atravesado sobre la calzada, generando un corte total del tránsito en la zona.

Según informaron fuentes del lugar, el vehículo de gran porte terminó completamente recostado sobre uno de sus laterales, ocupando ambos carriles y provocando complicaciones para automovilistas que circulaban por el corredor. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Al sitio acudieron bomberos del Cuartel de Villa Elisa, quienes trabajaron en tareas de seguridad, prevención y asistencia, mientras que personal policial realizó el corte del tránsito y ordenó el flujo vehicular hacia calles alternativas.

Hay desvío de colectivos en la zona norte de La Plata

Como consecuencia del siniestro, se dispuso un desvío transitorio para los servicios de transporte público: Líneas afectadas: 1273 y TOP. Sentido a Plaza de Villa Elisa: Centenario → Diagonal 5 → Diagonal 425 → Diagonal 4 → Centenario → recorrido habitual.

Por último, las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en el lugar y, de ser posible, evitar la zona hasta que finalicen las tareas para remover el camión siniestrado y normalizar el tránsito.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

Dolor en La Plata por la muerte de Rubén “Chuby” Leguizamón

EE UU y Argentina llegaron a un acuerdo histórico de comercio e inversiones: los detalles
Últimas noticias de Policiales

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban

VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
La Ciudad
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
Deportes
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola
Espectáculos
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Después de 27 años de amor: Andrea Pietra reveló que no se casará con Daniel Grinbank 
La China Suárez confirmó nota con Mario Pergolini y agendó entrevista con una diva: dónde y con quién 
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla