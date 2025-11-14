Un importante incidente vial se registró durante las primeras horas de la mañana de este viernes en Camino Centenario y calle 423, en la localidad de Villa Elisa, donde un camión que transportaba carne volcó y quedó atravesado sobre la calzada, generando un corte total del tránsito en la zona.

Según informaron fuentes del lugar, el vehículo de gran porte terminó completamente recostado sobre uno de sus laterales, ocupando ambos carriles y provocando complicaciones para automovilistas que circulaban por el corredor. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Al sitio acudieron bomberos del Cuartel de Villa Elisa, quienes trabajaron en tareas de seguridad, prevención y asistencia, mientras que personal policial realizó el corte del tránsito y ordenó el flujo vehicular hacia calles alternativas.

Hay desvío de colectivos en la zona norte de La Plata

Como consecuencia del siniestro, se dispuso un desvío transitorio para los servicios de transporte público: Líneas afectadas: 1273 y TOP. Sentido a Plaza de Villa Elisa: Centenario → Diagonal 5 → Diagonal 425 → Diagonal 4 → Centenario → recorrido habitual.

Por último, las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal en el lugar y, de ser posible, evitar la zona hasta que finalicen las tareas para remover el camión siniestrado y normalizar el tránsito.