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Un bloqueo atmosférico traerá varios días inestables

Un bloqueo atmosférico traerá varios días inestables

Se esperan altas temperaturas, humedad elevada y neblinas.

31 de Marzo de 2026 | 03:46
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió ayer sobre el avance de un fenómeno denominado “bloqueo atmosférico”, que ya comenzó a modificar las condiciones habituales del tiempo en otoño. El escenario combina temperaturas por encima de lo normal, humedad elevada, vientos intensos, visibilidad reducida y chaparrones intermitentes que se extenderían hasta el viernes próximo.

Como anticipó el organismo pronosticador, toda esta semana se registrarán marcas térmicas elevadas en la región central del país, mientras que nueve provincias se encuentran bajo alertas amarillas y naranjas.

Si bien tras el mal tiempo del fin de semana, la jornada de hoy mostraría una leve mejora (se espera que las lluvias perderán intensidad y el sol podría aparecer de manera intermitente, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C y 30°C), ese repunte sería transitorio.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad volverá hacia el jueves y viernes, con nubosidad persistente y ambiente cálido.

Con todo, el cambio más marcado llegará el sábado, cuando un frente frío con ráfagas de hasta 50 km/h provocará un descenso térmico: la máxima bajará a 23°C y la mínima será de 16°C.

 

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