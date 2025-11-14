Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta

Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
14 de Noviembre de 2025 | 08:55

Escuchar esta nota

Un trágico episodio ocurrió este jueves en la zona norte de La Plata, donde un hombre de 80 años falleció en la vía pública luego de descompensarse mientras circulaba en bicicleta. El hecho se dio en 476 y 13, y provocó la intervención de personal policial, SAME y Policía Científica.

La víctima fue identificada como Jorge Norbert, jubilado y vecino de la zona, quien se desplazaba en bicicleta cuando, según los primeros testimonios, sufrió una repentina descompensación que lo hizo caer sobre la calle.

Al arribar al lugar, oficiales de policía encontraron al hombre tendido junto a su bicicleta y se solicitó asistencia médica de urgencia. Mnutos después llegó la ambulancia SAME N°08, a cargo del Dr. Cisneros, quien lamentablemente constató el deceso.

Un testigo del hecho, relató que se encontraba circulando por la zona cuando vio al ciclista perder el equilibrio y desplomarse súbitamente, sin intervención de terceros.

Por orden de la UFIyJ N°11 de La Plata, se dio intervención a Policía Científica y al servicio de morguera para realizar las pericias. La causa fue caratulada como “Averiguación causales de muerte”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Dolor en La Plata por la muerte de Rubén “Chuby” Leguizamón
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado

Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
Espectáculos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Después de 27 años de amor: Andrea Pietra reveló que no se casará con Daniel Grinbank 
Deportes
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
La Ciudad
De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
Familia, amistad y décadas de amor por los motorhomes: Ranchomóvil Club La Plata y su viaje a Chile
Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla