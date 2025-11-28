VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. La Plata: tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro

28 de Noviembre de 2025 | 19:50

Un episodio de fuerte tensión se registró este jueves en pleno centro de La Plata, cuando el conductor de una pickup Rampage quedó frente a un grupo de manifestantes del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) en la intersección de 6 y 50, justo frente al Pasaje Dardo Rocha y a metros de la Plaza San Martín.

La protesta, que ocupaba parte de la calzada, generaba demoras en una zona de alto tránsito vehicular. En ese contexto, el automovilista avanzó hasta quedar prácticamente pegado a la columna de manifestantes, lo que desencadenó un intercambio de gritos, discusiones y gestos de enojo entre ambas partes.

Testigos señalaron que, por algunos minutos, la situación se tornó tensa: manifestantes rodearon parcialmente el vehículo mientras el conductor insistía en que lo dejaran circular. La escena llamó la atención de peatones y transeúntes que se encontraban en la plaza y en la zona comercial del Pasaje.

Finalmente, la situación se descomprimió cuando otras personas de la movilización intervinieron para ordenar el paso y evitar que el conflicto escalara. El conductor logró retroceder y retirarse del lugar, aunque testigos aseguran que "le golpearon y abollaron la camioneta".

