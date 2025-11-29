Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Deportes

El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado

29 de Noviembre de 2025 | 10:46

Escuchar esta nota

Copa Conmebol Libertadores 

18:00 Palmeiras │ Flamengo DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS TELEFE

Serie A de Italia

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Gimnasia elige presidente: ya se vota tras las demoras con las boletas

11:00 Genoa │ Hellas Verona DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:00 Parma │ Udinese DISNEY + PREMIUM
14:00 Juventus │ Cagliari DISNEY + PREMIUM
16:30 Milan │ Lazio DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Fórmula 1

11:00 GP de Qatar: Carrera Sprint DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
15:00 GP de Qatar: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS

Bundesliga de Alemania

11:30 Bayern Munich │ St. Pauli DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
11:30 Werder Bremen │ FC Koln DISNEY + PREMIUM
11:30 Union Berlin │ Heidenheim 1846 DISNEY + PREMIUM
11:30 Hoffenheim │ Augsburg DISNEY + PREMIUM
14:30 Bayer Leverkusen │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM

Premier League

12:00 Brentford │ Burnley DISNEY + PREMIUM
12:00 Sunderland │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM
14:30 Everton │ Newcastle DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
17:00 Tottenham Hotspur │ Fulham DISNEY + PREMIUM

Liga de España

10:00 Mallorca │ Osasuna DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:15 Barcelona │ Alavés DSPORTS / DGO
14:30 Levante │ Athletic Bilbao DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
17:00 Atlético de Madrid │ Oviedo DSPORTS / DGO

Ligue 1 de Francia

13:00 Monaco │ PSG DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Paris FC │ Auxerre DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Olympique Marseille │ Toulouse DISNEY + PREMIUM MLS (Major League Soccer)
20:00 Inter Miami │ New York City FC APPLE TV Reducido - Primera B Metropolitana
17:00 Cuartos: Acassuso (0) │ Villa San Carlos (0) TYC SPORTS
17:00 Cuartos: Deportivo Armenio (1) │ Sportivo Italiano (0) DSPORTS / DGO

Primera C

17:00 Claypole │ Deportivo Español Boxeo de Primera
22:00 Ruiz │ Arias TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
22:00 Baumstarh │ Villarino TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY EFL Championship
09:30 Stoke City │ Hull City DISNEY + PREMIUM Segunda división de España
14:30 Almería │ Huesca DSPORTS / DGO
17:00 Real Valladolid │ Málaga DSPORTS / DGO 

Top 14 de Francia

12:25 Clermont │ Stade Francais DISNEY + PREMIUM
17:00 Toulouse │ Racing 92 DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Challenger de Temuco

11:00 Semifinales DISNEY + PREMIUM

Liga Italiana de Voley

11:30 Femenino: Cuneo Granda │ Igor Novara DSPORTS 2 / DGO

Argentina Open

11:30 Semifinal TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
16:00 Semifinal TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY 

Amistoso

12:00 Gales │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM 

Premiership Inglesa

14:30 Bristol Bears │ Northampton Saints DISNEY + PREMIUM Amistoso Internacional Femenino
14:30 Inglaterra │ China DISNEY + PREMIUM

Carburando

14:30 Procar 4000 TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY
15:00 Procar 4000 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

Abierto de Palermo

16:30 Semifinal #1 DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Mundial de Handball Femenino

16:30 Croacia │ Dinamarca DSPORTS 2 / DGO

Torneo Federal A

17:00 Revalida: San Martín de Formosa (1) │ 9 de Julio Rafaela (2)
17:00 Revalida: Atlético Rafaela (2) │ Douglas Haig (1) DSPORTS / DGO

Premier Padel

19:00 Semifinal Masculina #1 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
19:00 Semifinal Femenina DISNEY + PREMIUM ESPN 3
23:00 Semifinal Masculina #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
23:00 Semifinal Femenina #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Primera "B" Nacional - Reducido 

20:05 Cuartos: Real Pilar (1) │ Flandria (1) TYC SPORTS

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos

Piedrahíta está en duda por una molestia muscular

Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

La Plata contra la AFA

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Ya se corre la carrera sprint en Qatar: Colapinto y Gasly largaron desde boxes

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Gimnasia elige presidente: ya se vota tras las demoras con las boletas

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
La Ciudad
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento
Policiales
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Política y Economía
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento
Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
Espectáculos
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad

