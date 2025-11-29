El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado

La Plata, capital del fútbol: el inagotable aporte de la Ciudad
Copa Conmebol Libertadores
18:00 Palmeiras │ Flamengo DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS TELEFE
Serie A de Italia
11:00 Genoa │ Hellas Verona DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:00 Parma │ Udinese DISNEY + PREMIUM
14:00 Juventus │ Cagliari DISNEY + PREMIUM
16:30 Milan │ Lazio DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Fórmula 1
11:00 GP de Qatar: Carrera Sprint DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
15:00 GP de Qatar: Clasificación DGO DISNEY + PREMIUM FOX SPORTS
Bundesliga de Alemania
11:30 Bayern Munich │ St. Pauli DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
11:30 Werder Bremen │ FC Koln DISNEY + PREMIUM
11:30 Union Berlin │ Heidenheim 1846 DISNEY + PREMIUM
11:30 Hoffenheim │ Augsburg DISNEY + PREMIUM
14:30 Bayer Leverkusen │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
Premier League
12:00 Brentford │ Burnley DISNEY + PREMIUM
12:00 Sunderland │ Bournemouth DISNEY + PREMIUM
14:30 Everton │ Newcastle DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
17:00 Tottenham Hotspur │ Fulham DISNEY + PREMIUM
Liga de España
10:00 Mallorca │ Osasuna DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
12:15 Barcelona │ Alavés DSPORTS / DGO
14:30 Levante │ Athletic Bilbao DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
17:00 Atlético de Madrid │ Oviedo DSPORTS / DGO
Ligue 1 de Francia
13:00 Monaco │ PSG DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:00 Paris FC │ Auxerre DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
17:00 Olympique Marseille │ Toulouse DISNEY + PREMIUM MLS (Major League Soccer)
20:00 Inter Miami │ New York City FC APPLE TV Reducido - Primera B Metropolitana
17:00 Cuartos: Acassuso (0) │ Villa San Carlos (0) TYC SPORTS
17:00 Cuartos: Deportivo Armenio (1) │ Sportivo Italiano (0) DSPORTS / DGO
Primera C
17:00 Claypole │ Deportivo Español Boxeo de Primera
22:00 Ruiz │ Arias TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
22:00 Baumstarh │ Villarino TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY EFL Championship
09:30 Stoke City │ Hull City DISNEY + PREMIUM Segunda división de España
14:30 Almería │ Huesca DSPORTS / DGO
17:00 Real Valladolid │ Málaga DSPORTS / DGO
Top 14 de Francia
12:25 Clermont │ Stade Francais DISNEY + PREMIUM
17:00 Toulouse │ Racing 92 DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Challenger de Temuco
11:00 Semifinales DISNEY + PREMIUM
Liga Italiana de Voley
11:30 Femenino: Cuneo Granda │ Igor Novara DSPORTS 2 / DGO
Argentina Open
11:30 Semifinal TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
16:00 Semifinal TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY
Amistoso
12:00 Gales │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM
Premiership Inglesa
14:30 Bristol Bears │ Northampton Saints DISNEY + PREMIUM Amistoso Internacional Femenino
14:30 Inglaterra │ China DISNEY + PREMIUM
Carburando
14:30 Procar 4000 TYC SPORTS 2 TYC SPORTS PLAY
15:00 Procar 4000 TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
Abierto de Palermo
16:30 Semifinal #1 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Mundial de Handball Femenino
16:30 Croacia │ Dinamarca DSPORTS 2 / DGO
Torneo Federal A
17:00 Revalida: San Martín de Formosa (1) │ 9 de Julio Rafaela (2)
17:00 Revalida: Atlético Rafaela (2) │ Douglas Haig (1) DSPORTS / DGO
Premier Padel
19:00 Semifinal Masculina #1 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
19:00 Semifinal Femenina DISNEY + PREMIUM ESPN 3
23:00 Semifinal Masculina #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
23:00 Semifinal Femenina #2 DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Primera "B" Nacional - Reducido
20:05 Cuartos: Real Pilar (1) │ Flandria (1) TYC SPORTS
