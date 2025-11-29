Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Estudiantes tendrá hoy un partido contra Central Córdoba que a priori se prevé como una "parada brava" por tratarse de uno de los equipos más regulares en lo que va del año en el fútbol argentino. El encuentro se llevará a cabo en medio del escándalo de la AFA y de Chiqui Tapia tras el controvertido título otorgado a Rosario Central y el histórico pasillo del Pincha ante los rosarinos. Además, en la visita a Santiago del Estero al León le surgió un rival inesperado que es la temperatura extrema que se presentará esta noche en esa región del país.

En la previa del partido que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades a partir de las 21 horas, se espera en la capital provincial condiciones del tiempo poco favorables, ya que la temperatura rondará en los 42 grados. Como ocurre en estos casos de calor agobiante, debiera implementarse el breve parate para que los jugadores de ambos equipos puedan hidratarse para resguardo de sus salud.

Se estima que a las 21, minutos antes del inicio del partido por un lugar en las semifinales de la Copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la temperatura se ubique en 36 grados. Ya con el encuentro jugándose, a las 22 el termómetro rondará los 33 grados.

Además del calor como factor externo que podría incidir en el partido, el pronóstico oficial (SMN) auguró para la noche el desarrollo de fuertes tormentas, lo que podría trastocar el desarrollo del juego aunque no complicaría a la parcialidad del equipo local puesto que se trata de un estadio techado.

El encuentro llega en una semana convulsionada para La Plata, marcada por la polémica del "pasillo al campeón". Este conflicto abrió una grieta con fuertes cruces que involucraron a figuras como Claudio Tapia (presidente de AFA) y Pablo Toviggino, sumándose a las sanciones que debe afrontar el club.

A diferencia de la dirigencia, el plantel de Eduardo Domínguez eligió la máxima discreción, manteniéndose concentrado y en silencio. Su arribo a Santiago del Estero reflejó el clima hostil: la policía local no permitió el contacto de los hinchas y ordenó retirar los carteles de "Solos contra Todos".

El rival, Central Córdoba, aportó un condimento extra al emitir un comunicado respaldando explícitamente a la gestión de Tapia en la antesala del partido, inyectando una tensión política ineludible al duelo.

En lo deportivo, Domínguez tuvo que lidiar con rumores de sanciones, pero se enfocó en recuperar a Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías. La idea es no modificar demasiado el equipo que superó a Rosario Central. El ingreso de Santiago Ascacibar por el expulsado Mikel Amondarain es la única variante confirmada. La duda restante está entre Facundo Farías y Joaquín Tobio Burgos en la delantera.

Por su lado, Central Córdoba, con el DT Omar De Felippe, llega con el ánimo alto tras un partido polémico ante San Lorenzo. Se espera el regreso de Leonardo Heredia en lugar de David Zalazar.



