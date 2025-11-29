Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo
29 de Noviembre de 2025 | 10:31

Escuchar esta nota

Estudiantes tendrá hoy un partido contra Central Córdoba que a priori se prevé como una "parada brava" por tratarse de uno de los equipos más regulares en lo que va del año en el fútbol argentino. El encuentro se llevará a cabo en medio del escándalo de la AFA y de Chiqui Tapia tras el controvertido título otorgado a Rosario Central y el histórico pasillo del Pincha ante los rosarinos. Además, en la visita a Santiago del Estero al León le surgió un rival inesperado que es la temperatura extrema que se presentará esta noche en esa región del país.    

En la previa del partido que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades a partir de las 21 horas, se espera en la capital provincial condiciones del tiempo poco favorables, ya que la temperatura rondará en los 42 grados. Como ocurre en estos casos de calor agobiante, debiera implementarse el breve parate para que los jugadores de ambos equipos puedan hidratarse para resguardo de sus salud.

Se estima que a las 21, minutos antes del inicio del partido por un lugar en las semifinales de la Copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la temperatura se ubique en 36 grados. Ya con el encuentro jugándose, a las 22 el termómetro rondará los 33 grados.

Además del calor como factor externo que podría incidir en el partido, el pronóstico oficial (SMN) auguró para la noche el desarrollo de fuertes tormentas, lo que podría trastocar el desarrollo del juego aunque no complicaría a la parcialidad del equipo local puesto que se trata de un estadio techado. 

El encuentro llega en una semana convulsionada para La Plata, marcada por la polémica del "pasillo al campeón". Este conflicto abrió una grieta con fuertes cruces que involucraron a figuras como Claudio Tapia (presidente de AFA) y Pablo Toviggino, sumándose a las sanciones que debe afrontar el club.

A diferencia de la dirigencia, el plantel de Eduardo Domínguez eligió la máxima discreción, manteniéndose concentrado y en silencio. Su arribo a Santiago del Estero reflejó el clima hostil: la policía local no permitió el contacto de los hinchas y ordenó retirar los carteles de "Solos contra Todos".

Gimnasia elige presidente: ya se vota tras las demoras con las boletas

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

El rival, Central Córdoba, aportó un condimento extra al emitir un comunicado respaldando explícitamente a la gestión de Tapia en la antesala del partido, inyectando una tensión política ineludible al duelo.

En lo deportivo, Domínguez tuvo que lidiar con rumores de sanciones, pero se enfocó en recuperar a Santiago Núñez, Ezequiel Piovi y Facundo Farías. La idea es no modificar demasiado el equipo que superó a Rosario Central. El ingreso de Santiago Ascacibar por el expulsado Mikel Amondarain es la única variante confirmada. La duda restante está entre Facundo Farías y Joaquín Tobio Burgos en la delantera.

Por su lado, Central Córdoba, con el DT Omar De Felippe, llega con el ánimo alto tras un partido polémico ante San Lorenzo. Se espera el regreso de Leonardo Heredia en lugar de David Zalazar.


 

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos

Piedrahíta está en duda por una molestia muscular

Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

La Plata contra la AFA

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a "Chiqui" Tapia

Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Ya se corre la carrera sprint en Qatar: Colapinto y Gasly largaron desde boxes

El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado

Gimnasia elige presidente: ya se vota tras las demoras con las boletas

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a "Chiqui" Tapia
Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta
No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento
Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
"Vamo' los pibes": una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
"La infiltrada": vivir ocho años entre el miedo y la verdad
El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja
Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

