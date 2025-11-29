Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Estuvo siete años procesado por un crimen y lo declararon “no culpable”

29 de Noviembre de 2025 | 03:59
Después de más de siete años procesado, Hugo Francisco Méndez fue declarado no culpable por un jurado popular en el juicio por el homicidio de Jonathan Garnica, ocurrido en 2018 en Los Hornos.

La decisión, unánime, puso fin a una causa marcada por aparentes demoras, falta de pruebas firmes y un proceso que se extendió mucho más de lo habitual para un caso de este tipo.

Méndez había sido detenido pocos minutos después del crimen, pero nunca se le encontró un arma de fuego. Tampoco hubo testigos que lo vieran disparar y la pericia de dermotest -una prueba científica aplicada para detectar rastros de residuos de disparo en las manos de una persona- arrojó resultado negativo.

Pese a ello, el caso avanzó hacia juicio y mantuvo al imputado bajo proceso por más de 7 años.

El hecho investigado ocurrió la noche del 14 de agosto de 2018, cuando un grupo llegó hasta la casa de la familia Méndez, en 152 entre 69 y 70.

En medio de un episodio violento, Garnica resultó baleado y murió poco después. Méndez fue señalado como el autor del disparo, aunque durante la investigación no se halló un arma en su poder, el dermotest dio negativo y varios testigos no pudieron ubicarlo en el momento exacto del ataque.

En el debate oral, la defensa remarcó la debilidad de la acusación y cuestionó inconsistencias en la hipótesis fiscal.

Tras escuchar alegatos y testimonios durante tres jornadas, el jurado popular deliberó y resolvió que Méndez debía ser absuelto.

La jueza técnica del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, Carmen Palacios Arias, presidió el debate. Al conocerse la decisión, la sala estalló en aplausos.

La resolución volvió a poner en debate los tiempos del sistema penal bonaerense, especialmente en causas donde, como en este caso, las pruebas centrales no alcanzaron para sostener la acusación durante más de siete años.

 

