Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Policiales

VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata

28 de Noviembre de 2025 | 21:09

Escuchar esta nota

Un violento hecho de inseguridad quedó registrado en video este viernes en La Plata: un motochorro armado sorprendió y amenazó a dos trabajadores de la estación de servicio ubicada en Avenida 44 y 31, y les robó la billetera antes de escapar.

Las imágenes muestran el momento en que el delincuente llega en moto, desciende con el casco puesto y apunta directamente a los empleados que estaban atendiendo. Bajo amenazas, los obliga a entregar sus pertenencias y, en cuestión de segundos, vuelve a subir a la moto para darse a la fuga.

El robo ocurrió en plena tarde y en una zona muy transitada. Si bien no hubo personas heridas, los trabajadores quedaron conmocionados por la violencia de la maniobra.

La Policía trabaja ahora con las grabaciones de vigilancia para identificar al asaltante y determinar la ruta de escape.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Por una amenaza de "masacre" suspenden las clases en una facultad de La Plata

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Estuvo siete años acusado por un crimen en La Plata y un jurado popular lo declaró no culpable

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Son más de 80 mil las ampollas de fentanilo contaminado secuestradas en todo el país
Deportes
Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago
"El patrimonio de los árbitros corruptos está a la vista": lapidario comunicado de uno de los gremios del arbitraje
La Plata contra la AFA
Gimnasia elige presidente: responden los candidatos
Colapinto terminó último en la qualy para la carrera sprint del GP de Qatar
Información General
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Espectáculos
VIDEO.- Histórico reconocimiento a La Mona Jiménez que recibió la llave de La Plata: “Me tiembla el corazón de alegría”
Se enojó Luis Ventura: le envió un mensaje al “que habló de más” 
Señales de amor: Marcelo Tinelli y su hija Juana habrían superado la crisis, las fotos
Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: se sabe qué programa lo reemplazará
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
La Ciudad
VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense
Aumentan 15% los colectivos que circulan por la provincia: así quedan las nuevas tarifas en La Plata
Judiciales denuncian que necesitan dos trabajos para asegurar las cuatro comidas y convocan a una marcha
VIDEO.- La UNLP rompió el silencio tras la amenaza de masacre: denuncia urgente y operativo "triangular"
28/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Amenaza en facultades de la UNLP, la realidad de Gimnasia y la palabra de Verón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla