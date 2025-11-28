VIDEO. Simuló que iba a cargar nafta, era motochorro: delante de todos, asaltó una estación de servicio en La Plata

Un violento hecho de inseguridad quedó registrado en video este viernes en La Plata: un motochorro armado sorprendió y amenazó a dos trabajadores de la estación de servicio ubicada en Avenida 44 y 31, y les robó la billetera antes de escapar.

Las imágenes muestran el momento en que el delincuente llega en moto, desciende con el casco puesto y apunta directamente a los empleados que estaban atendiendo. Bajo amenazas, los obliga a entregar sus pertenencias y, en cuestión de segundos, vuelve a subir a la moto para darse a la fuga.

El robo ocurrió en plena tarde y en una zona muy transitada. Si bien no hubo personas heridas, los trabajadores quedaron conmocionados por la violencia de la maniobra.

La Policía trabaja ahora con las grabaciones de vigilancia para identificar al asaltante y determinar la ruta de escape.