Flamengo y Palmeiras definen al nuevo campeón de América

flamengo y palmeiras se enfrentan por la final de la copa libertadores, a partir de las 18 en perú / x

Flamengo y el Palmeiras se enfrentarán este tarde desde las 18, en la gran final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental de Lima de Perú, (que tiene capacidad para 80 mil espectadores), y contará con la televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+. El encargado de impartir justicia será el argentino Darío Herrera, que estará secundado desde el VAR por su compatriota Héctor Paletta.

Cabe mencionar, que por séptima edición consecutiva, la competencia más importante del continente quedará en manos en manos de un equipo de Brasil.

El Fla tuvo que atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito de Ecuador y Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque el eliminado fue el equipo argentino por diferencia de gol.

Ya en las instancias de eliminación directa, los dirigidos por el brasileño Filipe Luis vencieron por 2-0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4-2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1-0 a Racing en semis.

En las últimas dos series, ante Estudiantes y Racing, la gran figura fue su arquero Agustín Rossi, clave en los penales ante el Pincha y protagonista con muy buenas atajadas frente a la Academia.

Mientras que el Brasileirao, Flamengo presenta un momento más positivo: tres triunfos (3-2 a Santos, 3-0 a Bragantino y 5-1 a Sport Recife), un empate con Atlético Mineiro (1-1) y sólo una derrota ante Fluminense (1-2). Además, el Mengao es el líder de la tabla con 75 unidades, 5 puntos más que su rival de esta tarde.

En cuanto a lo futbolístico, el Mengao tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.

Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero en su zona con 18 puntos sobre 18 posibles. Como si esto fuera poco, en octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4-0 a Universitario de Perú y 5-2 a River, respectivamente.

Su momento más complicado se dio en las semifinales, luego de la derrota 3-0 en la ida ante Liga de Quito, aunque en la vuelta y como local el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira tuvo una actuación perfecta para conseguir una histórica goleada 4-0 que le permitió revertir la historia.

Con relación al campeonato vernáculo, Palmeiras llega con dudas tras cinco partidos sin victorias: perdió con Gremio (3-2), Mirassol (1-2) y Santos (0-1), y empató 0-0 frente a Vitória y Fluminense.

Por su parte, el DT no podrá contar con dos piezas importantes del equipo como los son Weverton, Lucas Evangelista y Paulinho, quienes se encuentran recuperando de sus respectivas lesiones.

Por otro lado, el ganador de esta final hará historia, ya que se convertirá en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces la Copa Libertadores. Flamengo lo consiguió en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.