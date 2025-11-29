El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

El tiempo se presentaba este sábado en La Plata y alrededores con cielo nublado y con probabilidad de lluvias durante la mañana y la tarde. Asimismo, se esperaban vientos leves y una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 20, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el domingo, la inestabilidad se mantendrá, con probables chaparrones y lluvias aisladas en la primera parte del día. El pronóstico indica tormentas aisladas y lluvias para la tarde y la noche, respectivamente, con temperaturas que oscilarán entre 14 y 20 grados.

En tanto que para el lunes se aguarda cielo mayormente nublado, vientos leves y un ascenso de la temperatura con valores de entre 15 y 23 grados, reportó el SMN.