Nisman: piden que Viviana Fein explique el caos en el departamento del fiscal muerto

2 de Diciembre de 2025 | 10:52

El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman, según consta en un extenso dictamen presentado ante el juez Julián Ercolini.

Fein, ya jubilada, está imputada junto a otros funcionarios por el “descontrol” registrado el 18 de enero de 2015, durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

El fiscal Nisman, investigaba el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina y días antes había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Ahora el magistrado Ercolini deberá resolver si hace lugar al pedido y convoca a Fein como acusada.

