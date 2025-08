Otra polémica por los 24 policías desplazados

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró ayer que la Justicia “tiró abajo” la causa de los 24 policías desplazados en la Provincia por “confabulación” y su par bonaerense, Javier Alonso, salió a desmentirla.

“Denuncia trucha. El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo”, aseguró Bullrich en redes sociales.

Tras los dichos de la integrante del Gabinete nacional, el ministro Alonso salió a refutar a Bullrich al sostener que la causa “sigue firme” y con “más pruebas e indicios cada día”.

“La causa contra los policías cesanteados sigue firme, con más pruebas e indicios cada día. Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta”, subrayó Alonso en redes sociales, quien volvió a reclamarle al Gobierno que “devuelva los fondos” que le “arrebató” a los bonaerenses en materia de seguridad.

La cartera de Seguridad bonaerense había cesanteado a 24 policías bonaerenses por tener vínculos con el ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza a diputado bonaerense.

Los policías quedaron bajo sospecha luego de una denuncia anónima que aportó chats de Bondarenko con un grupo de uniformados y otros mensajes que instaban a realizar trabajo político en su apoyo.

“La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real. Se encontró material en las computadoras e impresiones en papel con planes de trabajo de cara a las elecciones y a las de 2027″, dijo una alta fuente bonaerense.

Según trascendió, se escribía allí sobre cómo trabajar el tema seguridad, que cambios había que hacer, a quién promover y a quién pasar a retiro. “La Policía no puede hacer actividad política partidaria en dependencias policiales. Es apartidaria y no pude sindicalizarse”, dijo un funcionario del gabinete del gobernador Kicillof.

Los 24 uniformados bajo investigación fueron suspendidos de sus cargos, no exonerados.