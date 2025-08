Julieta Prandi, tras el juicio oral contra su ex pareja: "Yo soy mamá y papá de los chicos"

Comenzó el juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi, su exmarido y padre de sus dos hijos, a quien acusó de haberla abusado sexualmente durante tres años, hasta que ella pudo irse de su casa.

Prandi se expresó al llegar a los Tribunales: “Estoy preparándome con mi pareja, mis padres, mi hermana, con apoyo terapéutico. Desde el momento en que denuncié fue una agonía a la burocracia, la lentitud de la Justicia, cosas que te hacían dudar todo el tiempo de si iban a encontrar su camino".

"Finalmente, se elevó a juicio oral, pero tardó muchísimo, y ahora tengo la fe no solo en los abogados, sino en los jueces que van a escuchar todo lo que tuve que atravesar, como también los testigos, las pruebas y las pericias que me sometí siendo la víctima y mi expareja nunca permitió, declaró ni se sometió a las pericias”, sostuvo.

No lo ve hace mucho tiempo y pidió expresamente no verlo en esta ocasión: “La última vez que lo vi fue el 14 de febrero de 2019, el día que me fui de casa. Lo primero que pedí es no verlo, habrá un biombo o estar en una sala contigua. Él está con prisión domiciliaria, pero la perimetral se va a pedir porque, por supuesto, tengo mis reservas por mi integridad y la de mis hijos”.

“El padre de mis hijos no es el que pone la semilla, sino el que vela por tu bienestar, que te cuida, te ama y te protege, no el que te da vuelta la cara y te cag… Eso hacía con mis hijos, por eso el padre hoy es Emanuel (Ortega), el padre del corazón que vive con nosotros, los cuida, los escucha, está en el día a día. Y mamá y papá soy yo”, aseguró la modelo y conductora, que publicó un libro en el que cuenta su calvario y espera servir de ayuda a tantas mujeres que son víctimas de violencia de género y no se animan a hacer la denuncia.

Contardi está "tranquilo"

El acusado se presentó junto a su abogado para defenderse de la denuncia por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”.

El abogado del imputado, Maximiliano Acosta, habló con la prensa y dijo que el hombre no está nervioso: “No puedo adelantar una estrategia que todavía ni siquiera conozco. Él está tranquilo, en cuanto se considera inocente, pero está preocupado por la circunstancia que está pasando”.

El abogado explicó que su defendido está pasando el proceso en libertad porque así lo decidió la Justicia: “En principio, es la libertad del imputado mientras se sustancia el proceso penal. El juez de Garantías no pidió lo contrario. La defensa la tenemos, pero no puedo develarla. Solo puede contar que iremos por la inocencia y la absolución del imputado. Hubo una presentación en la que se le explicó la posibilidad de hacer un juicio por jurado y él manifestó estar de acuerdo. Hay cuestiones procesales que han sido vulneradas, eso es lo que se ha planteado y que el Tribunal tendrá que resolver”.