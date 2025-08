VIDEO.- Día de miércoles para Colapinto: así llegó al hospital tras el fuerte choque en Hungría y lo que dijo Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo que realizarse unas pruebas médicas luego del fuerte choque que sufrió en Hungría mientras realizaba unas pruebas para la escudería Alpine.

Pese a la preocupación que generó la noticia, en los últimos minutos se difundió un video del argentino ingresando al centro médico por sus propios medios, por lo que se pudo corroborar que está bien de salud y que los estudios que se realizará serán solo preventivos.

"Durante la mañana del segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en el Hungaroring, Franco Colapinto sufrió un incidente en la curva 11. Fue evaluado en el centro médico del circuito y se encuentra bien", informó Alpine."

Franco Colapinto sufrió un accidente en las pruebas de neumáticos de Alpine en Hungría.

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.