Se lesionó Silva y Villalba será titular ante el Tomba

El lateral Pedro Silva Torrejón, que había terminado golpeado el partido ante Independiente, sintió una molestia muscular y será baja para el compromiso del jueves ante Godoy Cruz. Ante la novedad, Juan Manuel Villalba, que había sido citado a la Selección Sub 20, ayer no estuvo en Ezeiza, fue parte de la práctica ante la Cuarta y será parte del once en Mendoza.

Silva Torrejón es el mejor refuerzo tripero de 2025 y su reemplazante natural, Matías Melluso, también se encuentra lesionado. Si bien ayer subió a trabajar con el plantel superior el juvenil Thomas Mielniczuk -quien no viajó con la Reserva- el titular en el lateral izquierdo ante el Tomba será Juan Manuel Villalba.

LEA TAMBIÉN La Reserva tripera busca ganar en Coquimbito

Será una buena semana para el juvenil de 19 años, ya que luego de varias ausencias, volvió a ser convocado para entrenar con el seleccionado Sub 20, citación que debió cortar abruptamente ya que la ausencia de Silva Torrejón le permitirá jugar por primera vez como titular desde su llegada al Lobo, a principios de año. Villalba tiene tres partidos jugados en Gimnasia, siempre ingresando en el complemento.

LEA TAMBIÉN Godoy Cruz piensa más en Mineiro que en el Lobo

Gimnasia viene de un buen partido ante el Rojo, por lo que la idea de Alejandro Orfila era no tocar el equipo. Con el ingreso de Villalba en lugar de Silva Torrejón, la formación albiazul en el estadio Bautista Gargantini será con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Manuel Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Marcelo Torres y Norberto Briasco. Ese fue el equipo que paró Orfila en el entrenamiento de ayer, que incluyó trabajos de gimnasio y fútbol formal contra la Cuarta de Ricardo Kuzemka, tanto para los titulares como para el segundo equipo, que también sumó minutos.

LEA TAMBIÉN Matías Abaldo jugará en Independiente

Según trascendió, la lesión de Silva Torrejón no reviste mayor gravedad por lo que podría volver frente a Lanús, favorecido por los 10 días que separan el regreso desde Mendoza del partido ante el Granate que se disputará el domingo 17 en el Bosque.