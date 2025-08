Daniela Batlle Casas, novia de Gerson y ex asesora de Gerardo Milman: "No fui parte del atentado a Cristina"

Daniela Batlle Casas, una popular influencer con casi 170 mil seguidores en TikTok y más de 11 millones de likes, se ha visto en el centro de un escándalo mediático. Conocida por su contenido de "lujo" que muestra viajes por Europa, restaurantes exclusivos y consejos de belleza, su creciente fama en la plataforma la ha llevado a ser identificada como ex-asesora del diputado Gerardo Milman, una figura bajo investigación en la causa por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Esta revelación ha obligado a Batlle Casas a hacer un descargo público para defenderse de las acusaciones.

La joven abogada admitió haber trabajado para Milman en 2022 por un período de ocho meses. A pesar de haber renunciado en octubre de ese año, un mes después del intento de asesinato de Cristina Kirchner (ocurrido el 1 de septiembre de 2022), su pasado laboral con el diputado la ha puesto en el punto de mira.

En su defensa, Batlle Casas enfatizó claramente: "No fui parte del atentado a Cristina, no tengo idea de nada. No estaba ahí, yo había renunciado". Explicó que su trabajo en el Congreso fue una búsqueda de progreso profesional que, al no encontrar, la llevó a renunciar y cambiar de empleo.

El escrutinio mediático ha sido intenso, con Batlle Casas recibiendo "hate" en redes sociales, lo que la llevó a hacer su descargo. No es la primera vez que la influencer capta la atención de los medios; previamente fue señalada como una "empleada VIP" del diputado y noticia por participar en una fiesta clandestina durante la pandemia. En 2021, también se hizo viral al ganar un millón de pesos en un programa de televisión. La situación actual subraya la delicada intersección entre la visibilidad en redes sociales y las complejas investigaciones políticas, especialmente cuando la Justicia ha accedido recientemente al teléfono de Milman como parte de la pesquisa sobre los autores intelectuales del atentado.