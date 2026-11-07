La Toretto de La Plata, más cerca de la sentencia: cerró la etapa de pruebas y se vienen los alegatos

El juicio por la muerte de Walter Armand entró en su tramo decisivo. Después de cinco jornadas atravesadas por discusiones, pruebas técnicas, testimonios de familiares y allegados, y momentos de fuerte tensión, quedó cerrada la etapa probatoria. La fecha de los alegatos ya tiene día: será el próximo 24 de noviembre, cuando las partes expondrán sus conclusiones ante el tribunal que deberá resolver la responsabilidad de Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto” de La Plata, por el embiste fatal ocurrido en 13 y 532.

La quinta audiencia duró menos de media hora. La defensa desistió de los últimos testigos que había propuesto y, con esa decisión, se dio por finalizada la producción de pruebas. No hubo nuevas declaraciones ni grandes sobresaltos: el debate se encaminó directamente hacia la instancia de los alegatos, una de las últimas antes del veredicto.

A la salida, Milton Armand, hermano de la víctima, hizo un balance de lo que vivió esta semana. Su mirada estuvo marcada por el cuestionamiento a la estrategia de la defensa y por el rechazo que la familia mantiene hacia las disculpas que Alvite expresó al comienzo del debate.

“Vemos que las pruebas que han querido poner ellos no mostraron nada de lo que en verdad pasó. Creo que con las cámaras ya alcanza para mostrar lo que pasó”, sostuvo Milton al referirse a los testimonios presentados por los abogados de la acusada.

También volvió sobre el momento en que Alvite pidió disculpas ante los jueces, durante la primera jornada. Para la familia de Walter, esas palabras llegaron tarde y no fueron sinceras. “No lo tomamos, ni lo aceptamos. Tendría que haber sido en su momento y no ahora en esta instancia frente a los jueces. Muy armado y muy teatro”, expresó.

Una semana de pruebas y momentos de tensión

El debate comenzó con la declaración de la propia Alvite. Frente al tribunal, la joven se quebró y pidió disculpas por lo ocurrido. También declaró su madre, Paula Tempesta, en una jornada que tuvo además la exposición de pruebas vinculadas con la mecánica del choque y las circunstancias en las que murió Armand.

En las audiencias siguientes, el expediente avanzó sobre uno de los puntos centrales de la acusación: la velocidad a la que circulaba el auto y la conducta de quienes participaron de aquella secuencia. El ingeniero Andrés Raggio, de la Asesoría Pericial, estimó que el vehículo conducido por Alvite llegó al impacto a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora. También expuso que, durante el recorrido, la acusada habría cruzado seis semáforos en rojo, mientras que el otro vehículo involucrado, conducido por Valentina Velázquez, habría pasado cuatro señales de ese tipo.

La prueba también incluyó la declaración de policías que intervinieron en distintas medidas de la investigación, entre ellas los allanamientos realizados en busca del celular de la acusada. Los dispositivos y las comunicaciones fueron parte de otro de los aspectos que se discutieron durante el juicio: el intercambio de mensajes entre Alvite y sus amigas después del choque.

En ese contexto, una de las testigos recordó que la joven les había pedido que pusieran sus cuentas de redes sociales en privado y que, en el grupo de WhatsApp, había escrito la frase “finjan demencia”. Ese testimonio sumó un capítulo sobre las conversaciones posteriores al hecho y la repercusión que había comenzado a tener el caso.

Pero la semana también estuvo atravesada por el dolor de la familia de Armand. Milton y Laura, hermanos de Walter, declararon ante los jueces y reconstruyeron cómo cambió la vida de sus seres queridos desde aquella madrugada. Sus relatos estuvieron entre los momentos más conmovedores del debate. También quedó expuesto el sufrimiento de la madre de la víctima, Nieves Zelarrayán, quien estuvo presente durante las declaraciones y no pudo contener las lágrimas.

Fernando Burlando junto a Ignacio Grimaldi, Ignacio y Gonzalo Paszkiewicz, abogados de la familia Armand

Los testimonios de la defensa

En las últimas jornadas, la atención se trasladó a los testigos propuestos por la defensa. Declararon amigos de Alvite que estuvieron con ella antes y después del choque, entre ellos Lourdes y Tomás, dueño del auto que conducía la acusada. Este último reconoció que había consumido alcohol y que, cuando Alvite le consultó cómo regresar, le dio indicaciones pese a encontrarse alcoholizado. Según su relato, ella fue la encargada de la conducción ya que fue la única que consumió tragos.

También declaró un exnovio de la joven, quien contó que le había enseñado a manejar y la describió como una conductora inexperta. En tanto, otros allegados hablaron de su personalidad, sus proyectos y sus reacciones luego del accidente. Para Milton, esos testimonios no aportaron elementos que permitan explicar lo sucedido en la esquina de 13 y 532.

Fuerte informe de los psiquiatras

La cuarta audiencia sumó otro capítulo con la declaración de los psiquiatras María Celia Rodríguez y Ernesto Scorians, de la Asesoría Pericial de La Plata, quienes evaluaron a Alvite durante su detención. Rodríguez describió sus preocupaciones en ese período: dijo que le generaba malestar compartir el lugar de encierro con personas de distinta condición social, que tenía temor por su seguridad y que sufría trastornos del sueño por los ruidos de la celda.

La profesional también explicó que la joven estaba preocupada por la exposición pública del caso y por cómo podía afectar la imagen que buscaba construir y sus aspiraciones de convertirse en influencer. Según su declaración, no la había visto angustiada por el motivo de su detención, sino por las consecuencias que el encierro podía tener sobre su propia vida. La exposición derivó en cruces con los abogados defensores, que pidieron apartar a los peritos, aunque el tribunal rechazó el planteo.

Flavio Gliemmo encabeza la defensa de Felicitas Alvite

En esa misma jornada declaró Maximiliano Paredes, un testigo que regresaba a su casa junto a su hijo cuando pasó por la zona del choque. Contó que, a la distancia, vio volar lo que en un primer momento creyó que era una mochila o una bolsa, pero al acercarse advirtió que se trataba de una persona que había salido despedida por el impacto. Su relato fue uno de los más estremecedores de todo el debate.

Con la etapa de prueba cerrada, el juicio tendrá ahora una pausa hasta el 24 de noviembre, cuando se desarrollen los alegatos. Ese día, la fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus respectivas posiciones sobre lo que quedó acreditado durante las audiencias y qué responsabilidad le atribuyen a cada una de las acusadas. Será el paso previo a que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, quien preside el tribunal, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. Por la defensa de Felicitas Alvite intervienen los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Valentina Velázquez es asistida por la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

La acusación, en representación de la familia de Walter Armand, está encabezada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, junto con su equipo, integrado por Ignacio Grimaldi, Gonzalo Paszkiewicz, Bautista Leguizamón, Mariano Refi y Bautista Hernández. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet.

La familia de Walter Armand presente en una de las audiencias