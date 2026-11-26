La movilización de los hinchas de Estudiantes a Uruguay, que promete ser histórica, ya empezó. Se acerca la hora de la gran final de la Copa Libertadores 2026, que enfrentará al Pincha con Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, y al mismo tiempo crece la expectativa, mientras empiezan a llegar los primeros simpatizantes.

En las rutas ya pueden verse banderas albirrojas y en los cruces fronterizos hay caravanas que a puro bocinazo y cánticos de cancha se hacen sentir. Tal es el caso del cruce de Fray Bentos, en donde pasado este mediodía había demora pero no se hizo tan traumática, y quedó registrado en el video que acompaña esta nota. "Vamos Pincha vamos", gritaban, y agregaban "Vamos a traer la Copa que perdieron los bosteros y las gallinas", al ritmo de Sergio Denis y su tan popular tema "Te quiero tanto".

Muchos bajaron de sus autos, y otros quedaron dentro, para poner todo el color a este viaje que, estiman, movilizará a más de 35 mil hinchas de Estudiantes, quienes esperan ver a su equipo en otra final continental. Pese a que son varios los que emprenderán esta aventura sin su entrada y lo seguirán desde el Fan Fest que prepara Conmebol. Vale mencionar que además decenas de barcos saldrán desde Puerto Madero rumbo a Colonia y Montevideo, como así también algunos vuelos comerciales y privados.

Lo cierto es que con el correr de las horas el tránsito irá aumentando. Tan es así que mañana será el día más conflictivo para quienes se trasladen por tierra. Es que parte de los 121 micros que fletará el club partirá este viernes a las 7 de la mañana y al mediodía lo harán los de las filiales, mientras que luego saldrán los que contrataron colectivos particulares y las combis, que se sumarán a muchos otros autos.

Cabe destacar que el plantel ya se instaló anoche en Uruguay, con la presencia de hinchas de Estudiantes por las calles montevideanas, que se mezclaron con algunas de Palmeiras y otras de Peñarol y Nacional, cuyos hinchas no se quisieron quedar atrás.

Un gran recibimiento a los jugadores del Pincha

Tal como informó EL DIA, ayer por la tarde en City Bell se vivió un clima lleno de euforia ya que miles de hinchas del Pincha se acercaron al Country para brindarle un último y emotivo respaldo al plantel antes de su partida hacia Uruguay. Y anoche, cuando arribó a tierras uruguayas, los jugadores fueron recibidos por un grupo de albirrojos en el Hotel Hilton Garden Inn.

Desde temprano, los alrededores del predio albirrojo se tiñeron de rojo y blanco. Banderas, bengalas, bombos y cánticos marcaron el pulso de una tarde inolvidable que tuvo su punto más alto alrededor de las 16:45, cuando el micro que trasladaba a la delegación -ploteado especialmente con las cuatro Copas Libertadores conquistadas por el club y la Intercontinental, un León rugiente y colores rojo y blanco- cruzó el portón principal rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Antes de emprender el camino, los futbolistas encabezados por el entrenador Alexander Medina se acercaron hasta el alambrado que separa la Concentración del resto del sector a saludar y agradecer el apoyo de la gente, respondiendo luego al aliento con golpes en las ventanillas y canciones desde el interior del vehículo.

Fan Fest para Estudiantes

Contemplando que habrá varios miles de hinchas de Estudiantes sin entradas, la organización dispuso que haya un sector destinado al Pincha. Está ubicado en la Rambla de Montevideo, frente al Club de Golf, en la zona de Parque Rodó. Desde ayer está en funcionamiento y permanecerá abierto hasta mañana de 16:00 a 22:00.

El día del partido se instalará una pantalla gigante en Parque Rodó (con capacidad estimada para 10.000 personas, baños, puestos de comida y seguridad) para que los hinchas sin entrada puedan ver la final en vivo desde las 17:00.

No se necesitan tickets para seguir allí la final que se disputará en el Estadio Centenario. Según informó la prensa uruguaya para acceder a la previa oficial hay que registrarse previamente en Libertadores Experience y presentar el código QR generado en la puerta.

Además de la exhibición del trofeo de la Copa Libertadores, hay en el lugar museo y camisetas históricas, shows musicales en vivo y DJs, juegos interactivos, activaciones de patrocinadores y un patio gastronómico con food trucks.