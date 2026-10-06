El triunfo de Bolsonaro en Brasil: cómo se votó en La Plata y qué dicen los brasileños residentes

Los ciudadanos de Brasil que residen en La Plata vivieron un domingo expectante por las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo ayer en su país. Una jornada electrizante atravesada primero por las encuestas previas que lo daban a Luis Inacio "Lula" Da Silva (Partido de los Trabajadores) como gran favorito a lograr la reelección, luego por los primeros cómputos oficiales que lo situaron a Flavio Bolsonaro (Partido Liberal) como ganador en primera vuelta. Al final se dirimió un comicio cerrado con una diferencia menor a dos puntos a favor del candidato liberal y que continuará con el balotaje del 25 de octubre para definir al próximo presidente. En diálogo con EL DIA, brasileños que viven en la Ciudad hablaron de sus sensaciones, la ansiedad de las horas cambiantes y cuáles son sus expectativas de cara al futuro cercano.

Mientras en Brasil los resultados finales arrojaron a Bolsonaro al frente con el 47,03% de los votos y con el 45,16% para Lula, en la jurisdicción de Buenos Aires que nuclea a los brasileños que viven en La Plata los saldos fueron diferentes. De acuerdo con datos oficiales a los que accedió EL DIA "de los 11.748 habilitados, votaron 5.435 (46,26%). Lula obtuvo 3.507 votos (66,06%) y Bolsonaro 1.449 (27,29%)". Las autoridades platenses aclararon que "es imposible conocer por separado el resultado de quienes residen en nuestra ciudad porque está todo contenido dentro de los mismos cómputos".

Los brasileños que residen en Argentina pueden votar sólo si tienen asignado el domicilio electoral que otorga el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), un trámite que reduce a todas luces el caudal de electores si se tiene en cuenta que de 70 mil brasileños solo 13 mil contaron con habilitación para sufragar. Los que viven en La Plata y reunieron las condiciones debieron además trasladarse hasta el Centro Cultural del Palacio Pereda de la capital federal, una residencia de la Embajada de Brasil que funciona como único centro de votación.

Carlos, un paulista que habita la Ciudad hace 8 años, estudia en la Facultad de Medicina y realiza trabajos temporales en geriátricos de la Región, contó que "no voté porque se debe realizar un requerimiento complejo”. “Sí seguí de cerca todo lo que aconteció el domingo. Brasil está muy polarizado y no me gustó el resultado. Todavía tengo esperanzas de que Lula pueda dar vuelta la elección en el balotaje", sostuvo.

Acerca de los primeros cómputos señaló que "nunca confié demasiado en las encuestas, incluso todo terminó apretado". "Casi me muero, no puede ganar 'ese boludo' en primera vuelta", deslizó. "Por suerte después Lula mejoró y ahora tengo esperanzas, aunque va a ser difícil dado el historial de Brasil", añadió. Crítico con su candidato favorito, comentó: "Lula es vivo, tiene experiencia, hay qué ver que sucede con los que no fueron a votar. Por otro lado hay que reconocer que tal vez no estuvo del todo presente en ciertas regiones como en las afuera de San Pablo".

"En general creo que con Lula vamos mejor. Hay un historial suyo en el país, se ve todo más estable, en educación, en salud, en economía. Yo hablo por mi familia. Con Bolsonaro los jubilados que no tenían plata no accedían a medicamentos, es una locura. Lula en cambio puso la ‘farmacia popular’ para que aquellas personas mayores que no pueden pagar sus medicamentos", resaltó.

Izabella tiene 32 años y hace nueve que se afincó en La Plata para cursar Medicina. Oriunda de Paraná -sur brasilero- y con ganas de quedarse a vivir en La Plata, aseguró que cumplió con su deber cívico al viajar a capital federal para emitir su voto. "Soy discapacitada así que me dejaron pasar rápido. Lo más difícil fue llegar a Buenos Aires en micro, no había buena frecuencia y se desplazó mucha gente desde La Plata, tanto para votar como para disfrutar del día que estaba muy lindo. Aproveché para hablar con mis compatriotas", dijo.

Acerca de la crucial jornada comentó que "la viví con mucha atención y ansiedad porque fue una muy cambiante. Las encuestas mostraban un escenario y a medida que avanzó el conteo todo fue cambiando". Según analizó, "veo que el partido de Bolsonaro tuvo más alcance en redes sociales y que desde 2022 hasta ahora ha tenido un crecimiento de votantes, mientras que a Lula, a diferencia de otros años, lo eligieron bastante en el Nordeste, aunque no le alcanzó al PT".

Identificada con Lula, su deseo es "que gane él porque es un proyecto más cercano en relación con la democracia, con los derechos sociales y el abordaje de las desigualdades sociales". "Hay diferencias muy marcadas y es que Lula defiende el Estado presente, la igualdad, el desarrollo y la cuestión ambiental. En cambio Bolsonaro tiene visión más conservadora, plantea un Estado menor, reducción de gastos, es más punitiva", analizó.

"Son proyectos de país distintos", arrojó acerca de la polarización manifiesta en el proceso eleccionario. Con respecto a posibles factores que impulsaron el éxito de Bolsonaro descartó que la cuestión de la inseguridad haya sido una cuestión decisiva tal como sostienen algunos analistas. "No lo veo así como dicen muchos politólogos ya que hay varias aristas en juego para las cuales Lula es un candidato más apropiado para lo que necesita Brasil", señaló.

Por otra parte, Victoria, una residente de 29 años que llegó a La Plata para estudiar Medicina y posteriormente se dedicó a la estética femenina, señaló que no "no fui a votar a Buenos Aires porque no he cumplido con el trámite, pero si estuve todo el domingo siguiendo las elecciones". Asimismo, dio razones de por qué hubiese votado a Flavio Bolsonaro: "Se sostiene en valores de la familia, principios cristianos y la búsqueda imperativa de orden y seguridad ciudadana que es lo que necesita hoy Brasil ante la violencia y la pobreza que se observa no sólo en los conglomerados urbanos sino en todo el país", dijo

"Como mujer evangélica, considero fundamental respaldar una visión que defienda la familia tradicional", enfatizó. Y agregó que "muchos compatriotas residentes aquí eligen inclinarse por un modelo de Estado benefactor. Sin embargo, mientras los votantes de la izquierda apuestan por la continuidad de un modelo estatista e intervencionista que históricamente generó ineficiencia económica, no está mal buscar un rumbo de libertad económica, valores tradicionales y un poco de orden institucional".

"A veces el modelo estatista debilita debilita el mérito individual y posterga el verdadero desarrollo de Brasil. Darle una posibilidad a Bolsonaro podrá ser tal vez un freno definitivo a esa forma de fantasear con un progreso que en la realidad no lo vemos", analizó.

Electores formados

El perfil de los ciudadanos brasileños habilitados para votar en la Argentina exhibe particularidades marcadas por una fuerte impronta femenina, juventud y un elevado nivel educativo. Sin embargo, este colectivo atraviesa una etapa de contracción demográfica impulsada por factores económicos.

Según los datos oficiales, las mujeres representan el 66 por ciento del padrón electoral, lo que equivale a dos de cada tres votantes. A esto se suma un marcado protagonismo de las nuevas generaciones: el grupo etario de 25 a 29 años concentra el 22,5 por ciento del total, y al contabilizar a todos los electores de hasta 39 años, la proporción trepa al 60 por ciento.

El nivel de instrucción es otro de los pilares distintivos. Los universitarios y graduados alcanzan el 56,7 por ciento del padrón, una cifra que se acerca al 90 por ciento si se incluye a quienes completaron sus estudios secundarios. Esta composición socioeducativa responde de manera directa a la llegada histórica de estudiantes y profesionales en el marco de la movilidad académica regional.

Pese a este arraigo, los últimos años reflejan una tendencia a la baja en la cantidad de residentes. Informes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) señalan que la población brasileña en el país pasó de 89.020 personas en 2022 a 69.538 en julio de 2025. Desde el Consulado de Brasil en Buenos Aires y distintas agrupaciones comunitarias coinciden en vincular esta merma con el incremento del costo de vida.

El impacto de este fenómeno también se observa en el ámbito electoral, donde el padrón de ciudadanos habilitados se redujo de 14.590 registros en 2024 a 13.138 en la actualidad.

A pesar de la contracción general, la comunidad conserva un anclaje sólido en las principales ciudades universitarias del país. En ese mapa se destaca especialmente La Plata, posicionada como la tercera localidad argentina con mayor población brasileña, una colectividad cuyo pulso cotidiano late al ritmo de la vida académica y, de manera muy significativa, de la formación en la carrera de Medicina.