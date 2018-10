Mercedes Ninci: "Tengo tres laburos y la plata no me alcanza"

La panelista lloró al hablar del momento económico del país

En medio del ciclo "Todas las tardes", donde es panelista, Mercedes Ninci se quebró al hablar de la situación económica del país. "Me angustia mucho todo esto", dijo.

Y relató: “No es que lo veo en la calle. Es lo que siento. Me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y también a los que no tienen laburo”.

Respecto a Mauricio Macri, consideró: “Yo lo voté porque no quería al ladrón de (Daniel) Scioli ni todos los que nos vinieron robando”.

Ninci detalló que tiene tres trabajos pero que aún así tiene dificultades para llegar a fin de mes. “Que se de cuenta que no podemos más, que no nos alcanza la plata. No es que no queremos pagar, es que no nos alcanza. ¡Se tienen que dar cuenta!”.

La panelista cerró su intervención comparando la situación de Argentina con Venezuela: “No podemos más. Somos el quinto país con más inflación del mundo, después de países que están en guerra y de Venezuela. También así podemos terminar como Venezuela. No tenemos la ideología, estamos en la vereda de en frente, pero con esta política económica también podemos terminar con la hiperinflación de Venezuela”.