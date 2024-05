Según la Provincia, el ajuste y la crisis harían “fundir” a las clínicas

En medio del debate sobre la crisis en la salud privada, el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, vaticinó ayer un cuadro que lleva a un punto de quebranto al sector de las clínicas privadas: “Se van a fundir”, sostuvo. Lejos de los planteos de cámaras de prestadores y colegios profesionales que suelen invocar al IOMA y al estado Provincial en el eje de los problemas de financiamiento, el funcionario apuntó a la crisis del poder adquisitivo, al aumento de costos y al ajuste promovido por el Gobierno Nacional.

El diagnóstico fue presentador en un encuentro de funcionarios de la Provincia e intendentes que encabezó el gobernador Axel Kicillof encabezó en Mar del Plata.

Entre los planes del Gobierno en el área de Salud, se debatió la situación de IOMA, la obra social estatal bonaerense, que concentra la mayor cantidad de prestaciones en el sistema junto al Pami. También, se habló de la infraestructura de los hospitales y la regulación, el financiamiento y el acceso al sistema de salud. En ese contexto Kreplak, aseguró que “las clínicas se están por fundir” y precisó que hay un traspaso de entre el 30 y 50 por ciento de la demanda del sector privado a los hospitales públicos.

Las palabras resonaron en todo el sistema de salud. Desde Fecliba (integra a prestadores de toda la Provincia) se indicó que son múltiples los factores que están sumando complicaciones a las clínicas y que por esa razón se presentaron notas en distintas administraciones del plano Provincial y Nacional. “Enviamos notas a la secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano por el Programa Fescas de subsidio, sobre la eximición de contribuciones patronales y por el tema de créditos y débitos en cuentas bancarias; también está el tema paritarias porque no teníamos compensación por parte del Estado”, aseguró Néstor Porras, dirigente de Fecliba.

A la vez, remarcó el impacto por la devaluación y el incremento de costos de los insumos sanatoriales. “También aumentaron los impuestos y las tarifas. Por eso, hay que lograr una instancia de diálogo”, agregó el dirigente.

Kreplak analizó el impacto de las medidas de ajuste del Gobierno nacional. Opinó que después de cuatro años con un gobierno que invirtió en salud y apostó al Estado, “nos encontramos con un gobierno que paralizó la obra pública”.

Se indicó que eso afecta muchas cosas, la Provincia tiene el proyecto de hacer un hospital de alta complejidad de 40.000 metros cuadrados en necesita Mar del Plata porque es un polo sanitario muy importante.

En ese sentido sostuvo que el gobernador Kicillof pidió autorización a la Legislatura para endeudarse y tener financiamiento, “pero las provincias no tienen relaciones con el exterior, necesitan la autorización de la Nación, y en este caso no lo autorizó. Por lo que si aún quisiéramos financiar la obra con recursos propios, necesitás autorización de Nación, y ellos están en contra. Pero, ¿quién va a poner un hospital de alta complejidad en Mar del Plata? Nosotros, el Estado, porque lo necesitamos. Hay una preocupación muy grande”, dijo.

Cuando se le consultó si percibe un traspaso de pacientes del sector privado al público manifestó: “Hay de un 30 a un 50% de la demanda en el sector público. Mucha gente que tenía obra social ya no la tiene o le cobran un copago para poder atenderse en el sector privado. En este contexto, las clínicas se van a fundir”.

Así, amplió: “Se van a fundir por muchas razones, pero una muy importante es que en el gobierno anterior teníamos el programa Fescas, a través del cual el Estado nacional le entregaba dinero a las clínicas para pagar sueldos. En el 2023 se entregaron 65 mil millones de pesos y se pagaba del 30 al 40% del sueldo. Eso lo cortó este gobierno el 31 de diciembre. Algunas clínicas dicen ‘IOMA no me paga’, pero no dicen que tenían ese apoyo del Estado y se lo sacaron. Entonces le piden a IOMA lo que pagaban, más el 40% que pagaba antes el Gobierno nacional. Las clínicas se están por fundir, hay muchas en convocatoria de acreedores. Trasladan a los financiadores la complejidad, pero no tienen un aumento de los sueldos del 200% y no hay un aumento de la recaudación de las obras sociales. Hay una situación muy crítica. Entonces, algunos se vuelcan al sector público”.

El Gobernador, Axel Kicillof, sostuvo en ese contexto que “aunque desfinancien y recorten, no van a poder destruir todo lo que se hizo”.

“Nosotros estamos transformando el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires; lo venimos haciendo con una planificación y un programa de trabajo participativo, democrático, y que incluye a todos. Por eso, esta situación adversa hoy nos encuentra un poco mejor preparados: estamos mucho más organizados, sabemos adónde queremos ir, conocemos el esfuerzo que hemos puesto, sabemos todo lo que falta también, pero creo que la clave central es que este trabajo ha sido masivo e implicó a miles y miles de trabajadores de todo el territorio”, reconoció el Gobernador.

Según Kicillof la política económica del actual gobierno “está destruyendo los tres subsistemas de salud: tenemos problemas con un programa de ajuste y desguace. Entonces, no estamos hablando de algo optativo para un presidente, porque Milei será anarcocapitalista, austríaco o libertario, pero juró arriba de la Constitución Nacional”.