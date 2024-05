Asaltó un kiosco, le pegó a una mujer y robó una bici

Con mucha audacia pero sin ningún escrúpulo, un delincuente protagonizó un asalto a metros del edificio de fiscalías. En el local se llevó la recaudación y dos celulares. Pero a las pocas cuadras, también la bicicleta de una joven para escapar de quienes lo perseguían corriendo.

Según pudo saber este diario, todo se originó a las 7 de la mañana, cuando en un kiosco-almacén de 56 entre 9 y 10 la hermana de la dueña del comercio terminaba de atender a un cliente que realizó una compra.

De acuerdo a lo que pudo observar esa mujer, María del Carmen Urbina (58), en la vereda había “un muchacho de entre 25 y 30 años”, le contó ayer por la tarde a EL DIA, que sin que ello lo supiera en ese momento, estaba a la espera del momento propicio para entrar al negocio para robar.

“QUEDATE CALLADA O SOS BOLETA”

María del Carmen, de nacionalidad peruana al igual que Daniela (la propietaria del local) y Sandra, la prima de ambas que atiende por la tarde, en la mañana del asalto había ido a colaborar con Daniela como lo hace “cada vez que puedo y para que ella disponga de tiempo para hacer otras cosas”.

Contó también que en los instantes previos a este caso de inseguridad, “al cliente que atendí y que me compró un sandwich de miga, le pedí que cuando saliera cerrara la puerta de entrada y que funciona con sistema eléctrico. Pero creo que sin maldad, porque lo conozco, olvidó hacerlo y el que estaba afuera aprovechó para ingresar y asaltarme cuando yo me disponía a salir a baldear la vereda”.

Reveló que el ladrón “me mostró que tenía un arma de fuego en la cintura y me dijo ´es mejor que te quedes callada o sos boleta´. Estaba mal vestido, actuó a cara descubierta, estaba drogado y era muy agresivo para hablar. Me insultó y me denigró como mujer”.

Para colmo, a esa violencia verbal le adosó una agresión física. Al respecto, María del Carmen -quien confió que se gana la vida como “chofer de remís”- recordó angustiada que “este delincuente me dio una trompada en el estómago. Y como me estaba robando los 35.000 a 40.000 pesos que guardaba mi hermana y los dos celulares míos con los que trabajo como remisera, me dio bronca y forcejeamos unos instantes”.

Pero el asaltante se salió con la suya. Al cabo de cinco minutos, escapó con dicho botín, huyendo por calle 56 en dirección a Plaza Rocha.

“Salí a la calle desesperada, grité que me habían robado y un policía que trabaja en la zona se ofreció para salir a correr juntos al ladrón, al cual vimos que en diagonal 73 entre 57 y 58 le robó la bicicleta a una chica para huir más rápido. Ya no lo pudimos alcanzar”, consignó María del Carmen con gesto de resignación.

Asimismo, mencionó que “hace 10 años que mi hermana tiene este comercio acá y ya robaron tres veces, la misma cantidad que cuando anteriormente tenía al local en 56 entre 7 y 8”.

También citó que por la inseguridad “este negocio cierra a las 23.30, cuando tiempo atrás se atendía inclusive de madrugada”. Pero María del Carmen no dejó pasar la oportunidad de exponer “la gran oscuridad que hay en calle 9 desde 55 hasta 57, igual que en 9 y 56”. Disparó enojada: “Eso beneficia a los ladrones”.