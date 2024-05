La Renga llega sin acampe pero hay inquietud vecinal

En una jornada recitalera atípica por la falta del “acampe” de los fanáticos, La Renga dará el primero de sus dos shows esta tarde en el “Estadio Único”, donde desde ayer comenzaron los operativos para vallar la zona.

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que durante los días previos al recital se llevó adelante un plan de contención a los vecinos de la zona explicándoles cómo iban a ser los accesos y las medidas de seguridad que se van a implementar durante toda esta jornada.

Sin embargo, los frentistas no reciben de la mejor manera los operativos y el folclore que se genera alrededor del estadio de 25 y 32 cada vez que hay un show o partido de fútbol.

“Es un trastorno cuando cierran el paso vehicular porque con el auto no podes entrar y salir, tenés que andar dando explicaciones de que vivís enfrente del Estadio. Y después se arruina el lugar, es una pena”, comentó una vecina.

En una línea similar, los comerciantes también se ven afectados : “cuando cortan el acceso temprano nos complica el trabajo porque los clientes no pueden llegar. A veces optamos por no venir directamente porque sabemos que no entra nadie al local”, contaron desde un local de venta de repuestos de motocicletas de 24 y 32, que resaltaron que a diferencia de otras veces, no estaban observando movimiento de gente en los alrededores del denominado “Estadio Único Diego Armando Maradona”.

Un comerciante analizó que “este año vemos que está tranquilo el clima en cuanto a que no hay gente acampando. Quizá sea porque es un gasto extra venir tanto tiempo antes”.

Para garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo del espectáculo, la Municipalidad informó que habrá cortes y controles de Seguridad y Tránsito a partir de este mediodía.

“La logística coordinada en conjunto entre autoridades de las distintas órbitas estatales y representantes de la productora a cargo del evento contemplará la acción de la Policía Federal, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del Ministerio de Seguridad bonaerense, la Secretaría de Control Urbano, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Espacios Públicos, Bomberos, SAME municipal y provincial, entre otros equipos de trabajo”, indicaron fuentes comunales.

Hay quejas por los cortes de calle que genera el recital / G. Calvelo

En ese sentido, se detalló que los cortes comenzarán a concretarse a partir del mediodía en las intersecciones de 25 y 520, 19 y 532/32, bulevar 2 y 27, 33 y 21, 33 y 23, 33 y 24, 33 y 25, 25 y 32, 13 y 32/532, 7 y 32/532, 19 y 520 y en la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Asimismo, la circulación sobre avenida 19 quedará permitida, siempre bajo supervisión de personal de Tránsito y Seguridad Vial, encargado de controlar la fluidez vehicular.

Además, habrá ambulancias atendidas por profesionales de la salud en las cercanías del Estadio y otras a cargo de los organizadores del show dentro del lugar, mientras que se desarrollarán inspecciones para corroborar que se cumpla la ley que prohibe la venta de bebidas alcohólicas tanto dentro del predio como en los 200 metros circundantes.

INGRESOS

En cuanto al esquema de ingresos, se informó que los transportes de pasajeros que arriben a la ciudad desde Camino Centenario, la autopista o la Ruta 2 serán redirigidos hacia 25 y 520, donde permanecerán estacionados durante todo el espectáculo musical. Además se confirmó que la línea Oeste de colectivos que circula por la zona funcionará con normalidad, contemplando los desvíos oportunamente informados por la Comuna a la empresa.

Por otra parte, se desplegará un doble anillo de seguridad de 520 a 33 y de 19 a 27, estarán a disposición cuatro grúas de la Municipalidad para remover con inmediatez los vehículos aparcados indebidamente en garajes, ramblas o rampas para personas con discapacidad, y se supervisarán las zonas linderas al estadio con agentes que indicarán los diferentes desvíos y brindarán apoyo en las inspecciones y los controles.

Durante todo el evento, además, se dispondrá una mesa de trabajo en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio, desde donde se visualizarán los puntos de ingreso al estadio, los accesos a la ciudad y el interior del predio. La misma contará con la presencia de personal de la Comuna, autoridades del operativo policial, equipos de trabajo de la productora y responsables del Estadio.

Finalmente, y en virtud de no generar congestión vehicular, el Municipio solicitó a quienes no asistan al recital evitar transitar por el perímetro mencionado e informó que personal local concretará tareas de limpieza antes y después del show.

Hace dos años, en el último recital que La Renga dio en el Estadio Único, los vecinos presentaron un sinfín de reclamos por los desmanes y descontrol que se generó en toda esa zona.

En ese momento, los seguidores de la banda habían hecho acampes a lo largo de la rambla de la avenida 32 a la espera de los shows que se brindaron y se generaron serios inconvenientes vinculados a la higiene y seguridad, en los que hubo algunos episodios de violencia y descontrol por parte de los fanáticos. Incluso, se llegó a anunciar suspensión de clases en escuelas aledañas.