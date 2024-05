Día de Star Wars: el origen y significado de la tradicional celebración del 4 de mayo

Los 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars , porque en el inglés su pronunciación desde la fonética en inglés se asimila al lema de los guerreros Jedi de la película. Dicha asociación derivó en la aparición de la fiesta de la Guerra de las Galaxias.

Esta celebración congrega a millones de fans de todo el mundo que festejan con la tradicional frase: "May the Fourth be with you" (Que el 4 te acompañe), y por el otro "May the Force be with you" (Que la fuerza esté contigo).

Un 4 de mayo del 2011 Sean Ward y Alice Queen decidieron que era la fecha perfecta para festejar el día internacional de Star Wars y reflotaron la frase que ya en el '79 había sido utilizada en ocasión de la asunción de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido. El hallazgo de su fecha en el calendario parte de la la vinculación de la frase emblemática de la serie y su utilización por primera vez con una motivación política.

Desde entonces hasta el día de hoy, cada año alrededor del mundo millones de fans se han autoconvocado para celebrar el Star Wars Day con actividades varias. La recepción ha sido tal que incluso Disney, compañía que adquirió a Lucasfilm a fines del 2012, festejó oficialmente el 4 de mayo con actividades y festejos temáticos, tanto en el 2013 como en el 2014.