Nutrida protesta con batucada y corte vial en 20 y 50

Trabajadores de la Dirección de Tránsito se movilizaron a las oficinas de Control Urbano por cesanteo de contrato. Se recomienda evitar la zona

Un nutrido grupo de trabajadores de la Dirección de Control de Tránsito platense se movilizaba desde las 8 frente a la sede de Control Urbano, en 20 y 50, para exigir explicaciones a las autoridades por el cesanteo de un contrato de un trabajador del sector. En ese marco, los manifestantes realizana un corte de calle y transitar por esa intersección era prácticamente imposible.

"La protesta es debido a la no renovación de contrato sin motivo ni justificación alguna, del trabajador Ramiro Gonzalo Godoy Biagini, quien se desempeña en dicha dependencia los días sábados, domingos y feriados", aseguraron voceros del sindicato de empleados municipales FeSiMuBo

"Desde el día sábado, los trabajadores de la Dirección de Tránsito están llevando a cabo una Asamblea Permanente en la dirección de Control de Tránsito. Desde esta dependencia no dieron explicación alguna sobre la decisión tomada, porque todavía no ha sido notificado Ramiro Godoy que luego de haber trabajado todo el mes de septiembre aún no ha percibido el salario correspondiente y luego de cumplido con sus tareas por lo que va transcurrido del mes de octubre, el día sábado pasado se entera de que su contrato no ha sido renovado, al intentar firmar la planilla de asistencia", añadieron.

En el contexto de la medida de fuerza explicaron que la decisión de las autoridades "va en contra de lo que establece la ley 14656, sobre los procedimientos administrativos y la estabilidad laboral que le otorga a los trabajadores municipales luego de 12 meses de trabajo".

"Cabe destacar que el Ramiro Godoy Biagini cuenta con un legajo impecable, sin inasistencias, ni sumarios", remarcaron .

Por su parte, el dirigente gremial Gustavo Hernández explicó que "se ha llegado a esta medida de fuerza después de haber estado tres días en asamblea permanente en la Dirección de Tránsito, porque el ejecutivo no ha dado respuesta. Necesitamos una explicación y por eso vamos a manifestarnos haciendo un corte de calle hasta recibir una respuesta y que se le devuelva el trabajo al compañero".