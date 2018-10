El platense Mazzacane, en el ojo de la tormenta en el TC: corrió con un motor antirreglamentario

El piloto platense de Turismo Carretera y dirigente de la ACTC, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de incumplir las reglas de la categoría.

Nada más ni nada menos que el vicepresidente segundo de la ACTC e hijo del presidente Hugo Mazzacane, fue suspendido provisoriamente por tener fuera de reglamento el motor de su Chevrolet en la carrera del fin de semana pasado en La Pampa.

La noticia fue dada a conocer ayer por la propia Asociación de Corredores de Turismo Carretera mediante un comunicado.

Informamos a ese Departamento que esta Comisión Asesora y Fiscalizadora, de la ACTC ha resuelto lo siguiente:

1) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC y TC Pista a disputarse en el Autódromo Hnos. Emiliozzi de la Ciudad de Olavarría, los días 25, 26, 27 y 28 de octubre, a los Sres. Mariano Calamante y Sergio Garone.

2) Designar Comisarios Deportivos para la carrera de TC Mouras y TC Pista Mouras a disputarse en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, los días 02, 03 y 04 de noviembre a los Sres. Roberto Saibene y Carlos Garrido.

3) Modificación al Art. 15 (Pruebas de Clasificación) del Reglamento General, Campeonato Argentino de Pilotos año 2018, Categoría Turismo Carretera, en sus párrafos 16 y 17, quedando el primero redactado de la siguiente manera:

- Es obligación salir de Boxes a Clasificar en ambos días, con cualquier condición meteorológica.

- Segundo párrafo: cumplido el tiempo estipulado, se bajará la bandera a cuadros al primer auto que pase por la línea de llegada, y a continuación a los demás participantes, debiendo registrar un tiempo de vuelta cronometrada en las dos clasificaciones. En caso de que el piloto registre una sola vuelta cronometrada en una de las clasificaciones solamente, se procederá a retirar el mismo, quedando sin tiempos. Esta modificación también se aplica para las categorías: TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras.

4) Exclusión del evento al piloto de TC, Gastón Mazzacane, por cuestiones técnicas, y proceder a su suspensión provisoria, debiendo concurrir a la CAF, el martes 23 del corriente a las 15 horas.

5) Proceder a la suspensión provisoria del motorista Fabio Martínez, debiendo concurrir a la CAF el día Martes 23 del corriente a las 15 horas.

DR RIVERO- SR GAYRAUD- DR ESQUIVEL- SR SALA CAF.-

La situación comenzó a tomar estado públicos en las redes sociales, en las cuales comenzó a reflejarse la anomalía mediante imágenes de TV. La barra que mostraba las revoluciones por minuto del motor del platense llegó a marcar 9.102 vueltas para el Chevrolet, por encima de las 8.900 que el reglamento marca como límite.

No es por nada mi querido amigo Rayo Gastón, PERO EL LIMITADOR DEL CHEVROLET TIENE QUE ESTAR A 8900 RPM....!!!!! POR QUE VAS A 9100....!!!!!!!

DIOS MIO....!!!!!!! VIERON QUE YO NO HABLO AL PEDO...!!!! PERO NADIE ME DA BOLA...

acá esta la foto👇 pic.twitter.com/C6XsJn1EGf