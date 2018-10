Borges defiende a Monzón: “No quiso matar a su mujer”

La diva ratificó los dichos de la hija del boxeador, que había asegurado que la muerte de Alicia Muñiz había sido accidental

Disney prepara una serie sobre el boxeador Carlos Monzón, y el show parece haber reabierto el debate sobre uno de los hechos más fuertes de su biografía: el asesinato de su mujer, Alicia Muñiz.

Pirmero fue su hija quien salió a defender a Monzón: Silvia afirmó anteayer que “no se puede juzgar a mi papá por el asesinato a Muñiz. Para mí fue un accidente. Hablé con él y me dijo que no tuvo una intención de matarla y que no se acordaba un montón de situaciones. Conozco muy bien la relación, porque yo viví con ellos”.

Y ayer fue nada menos que Graciela Borges quien se sumó al coro en defensa del púgil. Borges y Monzón trabajaron juntos en una novela y en su momento hasta se dijo que hubo un romance entre los dos. Y la diva máxima del cine nacional en una nota que dio ayer, lo defendió con tanto énfasis que no pudo evitar también alimentar esas viejas versiones.

Quizás por eso, lo primero que hizo la actriz fue pedir “que no hagan nada nuestro en la serie porque sería una injusticia. Jamás en la vida se dio nada”.

Además, aseguró que él en ese momento quería mucho a Alicia Muñiz, a quien luego terminó asesinando. Sobre ese tema vino lo más polémico.

“Jamás la quiso matar, porque yo creo que la amaba con todo el corazón. Creo que poca gente lo ha amado más que Alicia”, opinó Borges en diálogo con “Intrusos”.

Un día atrás, Silvia Monzón, la hija de Carlos, señaló sobre el rumor de un romance con Borges: ‘’Mi papá no está, y yo no sería nunca buchona de mi papá, con mi papá teníamos códigos’’. Es decir, no lo negó ni lo afirmó.

Ella también había defendido a su padre en la cuestión del femicidio por el que luego fue preso: “Tampoco podés juzgar a mi papá solamente por un hecho en su vida, por un accidente que le puede suceder a cualquiera. Porque ninguno puede estar exento a qué nos pase nada en esta vida”, dijo Silvia, que luego remarcó que la muerte de Muñiz se trato de “un accidente”.