Infumables: Nicole y Cubero, dos ex con varios asuntos pendientes

El futbolista bloqueó a la modelo por sus mensajes hostigadores, y la blonda lo acusó de pasarle poco dinero para sus hijas

| Publicado en Edición Impresa

El tono de la pelea entre Nicole Neumann y su ex Fabián “Poroto” Cubero va en subida. Después de que el futbolista acusara a la modelo de mandarle mensajes a las 3 de la mañana para hablarle mal de su novia, Mica Viciconte, contó que decidió bloquearla. Y la hundió con una serie de comentarios.

“Se ha dirigido de esa manera hacia Mica (la trató de ‘gato’) y de maneras mucho peores, y la verdad es que yo ya estoy cansado. Es un hostigamiento permanente que recibo a todo tipo de hora, mensajes agresivos. Otros mensajes amenazantes también”, contó “Poroto”.

El defensor de Vélez habló con Tomás Dente, en “Nosotros a la mañana” y se refirió también a la parte económica del pleito. “La realidad es que yo cumplo con todo a rajatabla, te voy a ser soy sincero, me gustan las cosas simples. Yo cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes todos los meses. Cuando tengo a las nenas, yo me ocupo de que estén bien, tranquilas y si yo no puedo estar con ellas porque trabajo, que estén con gente de nuestro entorno”, afirmó.

Ni bien se enteró de estas declaraciones, Nicole saltó con los tapones de punta. En diálogo con el mismo programa de El Trece, empezó tomándoles el pelo a Poroto y Mica: “Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes 3 AM que jamás hice. ¡A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio la verdad!”, disparó.

Según ella, el conflicto del fin de semana fue porque él “se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los Sports de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas (por Figueiras). Y porque le molesta que viaje con mi novio, se ve”, continuó, picantísima.

Para Nicole, las actitudes de su ex son por despecho: “Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme. Yo estoy trabajando y él tiene tardes libres”.

Y cerró: “Hay muchas otras cosas que no quiere pagar, y de pedo me alcanza (lo que le da él) para una compra de supermercado”.