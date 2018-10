Hablemos de TOC y de las obsesiones que nos acompañan

De la manía por la limpieza o la pulcritud, a los trastornos obsesivos compulsivos graves. Cuándo es necesario hacer una consulta

YAEL LETOILE

Desde chico Gabriel quiso que el orden del universo fuera simétrico. Lo observó tempranamente un día mientras colgaba la ropa por encargo de su mamá. “Ya entonces formaba patrones con los broches, usando madera plástico, madera plástico o con los colores”, confiesa algo avergonzado hoy con 44 años y la misma obsesión: la vajilla en la mesa debe guardar combinación - plato oscuro con vaso claro, por ejemplo- y los planetas seguirán alineados.

“No es que no pueda hacerlo de otra manera, pero me genera satisfacción que así sea”, reconoce. “Es mi pequeño TOC”, ríe nervioso.

Según el primer Estudio Epidemiológico sobre Salud Mental en Argentina, realizado en 2017 por el Consorcio Mundial en Salud Mental de la OMS, la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y la Facultad de Medicina de la UBA, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia de 16,4 por ciento, seguidos por los trastornos del estado de ánimo 12,3%, los trastornos por uso de sustancias 10,4% y los trastornos de control de impulsos con una incidencia del 2,9%.

“¿Alguien con TOC en la sala?”, pregunté en el ágora de las redes sociales para confirmar una presunción: casi todos tenemos uno. En respuesta sobrevino una asombrosa catarata de manías o trastornos leves que van desde verificar el cierre de puertas y cajones hasta ordenar puntillosamente las apps del celular. “No puedo dormir con los placares abiertos”, soltó una, “no soporto las gotas de agua en la mesada”, apuntó otro, “detesto los cuadros torcidos y las canillas goteando”, dijo alguien más.

Carlos (46), dedicado a la Estadística, precisó: “Los libros deben estar por orden i) temático ii) cronológico iii) alfabético y iiii) subtemático, pero sobre todo deben tener alineados los títulos de los lomos”. ¿Y el papel higiénico? -indagué- Que cuelgue hacia adelante o el mundo se acaba dijo una. “Dios no lo permita, el rollo debe colgar hacia atrás”, se opuso otra. ¿Qué significado tienen estas acciones en nosotros? ¿Hablamos de trastornos obsesivos compulsivos? ¿Cuándo se debe consultar a un especialista?

Los TOC gozan de cierta prensa gracias a una inmensa producción cultural dedicada a ellos. Es que la duda y la repetición - tan características de estos padecimientos- suelen darse bien a la comedia: cómo olvidar sino al perfecto obsesivo Jack Nicholson en Mejor Imposible o, ya en la era Netflix, a los personajes de la producción española reunidos en la sala de espera donde Gerardo Martínez escupe improperios bajo el Síndrome de Tourette.

Pero los TOC en sus formas graves -coinciden los expertos- lejos están de provocar risa. “Son patologías que tienen distintas formas sintomáticas que se expresan en dudas o rituales y que generalmente tienen que ver con hacer una misma cosa de la misma manera”, explica Juan Tenconi, médico psiquiatra (MN 74164) y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

Entre los trastornos obsesivos compulsivos más frecuentes se cuentan el temor a contaminar o ser contaminado; pensamientos indeseables vinculados a la violencia, agresión o sexuales; preocupaciones excesivas sobre la salud personal -somáticas-, ideas de religión, ética y moral, acumulación de objetos no útiles -coleccionismo-; preocupación excesiva por el orden -simetría- y responsabilidad de cometer errores o dañar a terceros -duda o responsabilidad patológica-.

“Las personas con TOC no pueden evitar hacer ciertos rituales pese a que son inútiles”, explica el experto y afirma “la compulsión sirve para calmar la obsesión y tener menos angustia”. Por ejemplo, en el TOC homosexual, que es un tipo específico de trastorno obsesivo compulsivo, surgen dudas recurrentes acerca de la orientación sexual de la persona. “Un tipo piensa que es homosexual y para evitar la idea lo repite cinco veces y deja de sentirlo”, explica Tenconi.

Otro caso fue el de un paciente que tenía que cruzar la calle en diagonal y no sabía si hacerlo hacia a la derecha o a la izquierda, y concretarlo le llevó ocho horas. “No le faltaba razón para decidirlo, pero la duda le llevaba un tiempo precioso”, explica el psiquiatra y distingue: “Un TOC se puede resolver más o menos exitosamente, otra cosa es un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, los que vuelven loco al resto. Y también es distinto quien padece esquizofrenia, que cuando se mejora presenta ciertas formas obsesivas compulsivas”.

Sobre el significado de estas acciones en las personas, la médica psiquiatra Analía Zanatta (M.N 135.138) considera que “las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que una persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión con el objetivo de reducir la angustia o prevenir un acontecimiento temido, aunque no se conectan en forma realista con el evento temido o son excesivas”.

Zanatta, que además integra la dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Nación, advierte que los TOCs insumen mucho tiempo y un alto nivel de padecimiento a las personas. “Implican un significativo deterioro social, laboral y de otras áreas importantes del funcionamiento, disminuyendo la calidad de vida”, sostiene y agrega un dato: “Los pensamientos suicidas se producen en aproximadamente la mitad de las personas que padecen TOC”.

¿Cuáles son las causas del TOC? ¿En qué momento alguien pasa de cuidadoso o pulcro a obsesivo? ¿Cuándo es oportuno consultar al especialista? Estos trastornos se dan habitualmente en jóvenes y son inusuales después de los 35/40 años. Según Zanatta, los expertos coinciden en hallar factores neurobiológicos, psicológicos y familiares entre las causas principales. “La predisposición genética, hechos vitales traumáticos, estresantes, antecedentes de ansiedad en la infancia o conflictos familiares pueden causar estos trastornos”, indica y destaca que “la detección precoz y el tratamiento oportuno previene complicaciones y la evolución hacia formas más severas”.

Un paciente con TOC severo se niega a una entrevista, dice que el problema es privado y aunque se resguarde su identidad prefiere no contarlo. Mientras siguen llegando leves trastornos por audios de celular. Alguien no puede dejar de bañarse, lo hace hasta antes de jugar al fútbol. Sí –leyó bien– antes. ¿Debería preocuparse? Tenconi trae alivio: “No todas las personas cuidadosas o puntillosas tienen un TOC. Ser ordenado o muy limpio no es lo mismo que ser obsesivo. Pero si ese TOC lleva a una compulsión, cualquiera persona debe tratarlo”.