Una protesta en la Uocra intensificó el reclamo de los comerciantes y vecinos

Unos 200 manifestantes cortaron el tránsito durante la mañana, lo que impactó en el movimiento del barrio de 50 entre 3 y 4

Las advertencias de los vecinos y comerciantes que viven y desarrollan emprendimientos económicos en las inmediaciones de la actual sede de la Uocra La Plata, en 50 entre 3 y 4, comenzaron a cumplirse ayer a la mañana, cuando cerca de 200 personas afiliadas al gremio de la construcción realizaron una protesta para pedir trabajo. Hubo corte de tránsito, bajó el caudal de peatones y posibles clientes, y los frentistas pasaron una mañana alterada.

Fuentes de la comisión normalizadora del gremio, indicaron que “parece que no quedó en claro que acá no hay bolsa de trabajo, que sólo pueden dejar sus curriculum y si aparece alguna empresa con la búsqueda de personal se le entregan los curriculum por orden de llegada, sin privilegiar a nadie. El gremio no se encarga de dar trabajo. Lo hace el Estado si hay una obra pública o una empresa privada. El sindicato se encarga de cumplir sus funciones naturales”.

La mudanza de la sede de la Uocra hace unos meses a un inmueble de calle 50 entre 3 y 4, tras la detención de quien fuera su líder Juan Pablo “Pata” Medina y la posterior intervención del gremio, llevó calma y alivio a vecinos y comerciantes de avenida 44 entre 4 y 5, donde hasta el año pasado funcionó el histórico edificio sindical. Sin embargo, como contrapartida, desde el barrio céntrico al que se trasladó la sede del gremio rechazaron ese arribo en 50 entre 3 y 4, una zona considerada comercialmente emergente.

Ayer palparon lo que se les puede venir en el futuro inmediato, tomando en cuenta que termina el año y el clima de malestar entre los trabajadores de la construcción es latente.

Los comerciantes aseguran que a raíz de las protestas empezaron a caer las ventas, al tiempo que afirmaron que ante este panorama no descartan impulsar medidas apuntadas a un nuevo traslado del sindicato.

Como se recordará, la antigua central regional del gremio de la construcción fue durante largos años un punto de referencia de masivas manifestaciones y actividades que incluían cortes de calle, batucadas, instalación de baños y hasta piletas de lona. Ahora en 50 entre 3 y 4 si bien las expresiones gremiales no son de tal envergadura desde los negocios de la zona afirman que “es preocupante” el contexto de movilizaciones y protestas porque repercute hacia abajo en la actividad comercial. De hecho, consignaron que durante la protesta llevada a cabo ayer disminuyó notoriamente el flujo de peatones y clientes. Pero lo que más causa preocupación es que el clima de protesta y los constantes movimientos de grupos se instale definitivamente en ese lugar.

Los comerciantes y vecinos prefieren no identificarse, por temor a represalias. Quienes hablaron con este diario comentaron que ya “se piensa en pedir expresamente que se mude de lugar el gremio, porque no es como otras sedes sindicales, dónde sólo hay actividades administrativas y no hay movilizaciones que puedan entorpecer el funcionamiento de comercios, dependencias públicas y viviendas particulares.

“Esto recién está empezando pero a futuro puede ser terrible. Yo siempre pasaba por 44 y era un caos. Va a ser lo mismo, ahora están empezando de a poco. Si van a manifestarse seguido se va a poner peor. Esta mañana, no sé si será coincidencia, sólo entraron cuatro personas, a lo mejor la gente ve la protesta y se cruza de vereda”.

Lo que se preguntan los vecinos y comerciantes de la zona es si alguien de la Municipalidad no tomó en cuenta que se habilitaba una actividad que puede resultar conflictiva en una zona que está creciendo económicamente. Con la crisis, “es como bloquear el despegue de una de las zonas más prometedoras de la Ciudad”.

“Desde que empezaron los movimientos en la sede gremial “ya no quiere entrar nadie” al comercio, dijo otro comerciante, quien lamentó la situación porque “tengo dieciséis empleados en blanco que a su vez tienen familias y desde hace tiempo que facturo cada vez menos”.

En medio de un panorama de malestar el titular del negocio dijo estar atravesando por un momento difícil porque “invertí muchísimo y hoy no estamos facturando como corresponde”, y advirtió que igual situación están afrontando los emprendimientos cercanos a la UOCRA. “

No descartan en el barrio pedir a las autoridades que revisen este esta situación y traten de mudar la sede cuánto antes.