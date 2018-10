Le sacó el brillo: Mirtha dijo que Esmeralda “no está centrada”

La Chiqui le contestó a la actriz, quien la trató de “ordinaria, resentida y envidiosa”. “Es una chica muy extraña”, manifestó

Esmeralda Mitre dijo de todo de Mirtha Legrand. Sin filtros y con palabras muy fuertes. La diva se mantuvo en silencio unos pocos días, hasta que soltó la lengua y disparó contra la rubia. Con otra altura, eso sí, pero descalificándola al final de cuentas.

La diva fue a un evento y ahí la abordaron rápidamente algunos periodistas. Obviamente, le fueron a preguntar por eso, y ella primero dijo que no iba a decir nada al respecto. La promesa le duró unos pocos segundos.

“Es una chica muy extraña, chicos”, diagnosticó Mirtha sobre Esmeralda, en una nota que emitieron ayer en el programa “Nosotros a la mañana”. “No está muy bien, no está centrada”, siguió Legrand.

Las palabras de Mitre resonaron fuerte esta semana: “Fue ordinaria conmigo”, dijo y agregó: Me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. No saben lo mal que me sentó. No me dejó hablar. Me censuró. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal”, subrayó la rubia.

Consultada por las picantes declaraciones de la rubia actriz y actual participante de “Bailando por un Sueño”, Legrand los minimizó: “No me interesa. Ustedes me conocen, y el público también, y yo no soy nada de todo eso, absolutamente”.

Además, ella defendió su rol en las intervenciones que tuvo con Esmeralda. “Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no (…) Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien”, sentenció Mirtha, modestia aparte.

Por otra parte consideró que su invitada llegó a “mortificar” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Es muy difícil hacer un reportaje con ella. Se mete, habla, ¡es muy difícil!”, siguió la “Chiqui”.

¿Se siente envidiosa Mirtha Legrand? Para nada...

“Al único que envidio es al que come y no engorda…”, largó la diva, irónica. ¿La invitaría de nuevo a Mitre a su mesa? Lo único que dijo sobre eso es que “por ahora”, no.