Bullrich negó tener diferencias con Stanley y contestó a las advertencias de Carrió

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió hoy en que "es falsa" la foto sobre un supuesto policía, mostrada por el diputado Leopoldo Moreau (FPV) durante el tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja, y afirmó que "hubo un intento de aprovechar las situaciones de violencia para desvirtuar la realidad".

Por otra parte, negó tener diferencias con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y, sobre las declaraciones de la diputada Elisa Carrió -quien le hizo advertencias sobre el accionar de las fuerzas ante el narcotráfico- dijo que la "Argentina tiene récord hoy en decomiso" de estupefacientes.

Bullrich se refirió, en diálogo con radio Mitre, a los episodios de violencia que se registraron el miércoles, cuando 27 personas fueron demoradas por disturbios en las inmediaciones del Congreso cuando se trataba el proyecto de ley de presupuesto 2019.

"No puedo decir que los diputados sabían que iban a haber actos de violencia, pero creo que sí hubo un intento de aprovechar esa situación revirtiendo la realidad", dijo. Añadió que "había un grupo de gente atacando al Congreso", aunque aclaró que el Parlamento "nunca estuvo en peligro, porque las vallas nunca fueron derribadas".

"En el único momento en que hubo un intento de derribar una valla fue cuando los diputados quisieron abrirla", apuntó. Sobre la foto que mostró Moreau que señalaba a un supuesto agente policial como infiltrado en una marcha, señaló que "es falsa, una mentira, esa persona no es policía de la Federal".

"Ese nombre no existe y esa persona estuvo en una movilización un año antes", dijo en referencia a una manifestación en la Legislatura porteña, en 2017, que había sido retratada en aquella ocasión por el portal Infobae. "Si fue como una prueba, fue una prueba falsa, fuera de lugar, que intenta mostrar a una persona como si fuera de la policía y esa persona no existe", indicó.

Sobre los dos venezolanos que fueron detenidos el miércoles (que se suman a un ciudadano turco y a otro paraguayo), dijo que, por la información que se ve "en las redes", los dos primeros aparecen "abrazados con dirigentes kirchneristas", pero que no tiene oficialmente mayores datos al respecto y que será "el juez" y Migraciones los que ordenen o no sus deportaciones.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich negó "contradicciones" entre el accionar de la fuerza nacional y de la Ciudad; y sobre la visión que tiene respecto de los beneficiarios de planes sociales, pugnó por ir "sacando poder a estos movimientos que se apoderan de los recursos que el Estado otorga a la gente para que organicen sus vidas, y no sean rehenes".

Precisó que con la ministra Stanley "no hay guerra, hay miradas. A mi me toca la seguridad y a ella la acción social; no hay una pelea". Consultada sobre la visión de Carrió respecto del narcotráfico en la Argentina, dijo que "nunca se ha decomisado tanta droga, y marcamos récord de personas presas por narcotráfico. A los hechos me remito".