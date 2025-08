Denuncian a Cúneo Libarona por coacción

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue denunciado ayer por estupro, coacción y encubrimiento, en una megacausa presentada en el último día de la feria judicial por un grupo de personalidades de los derechos humanos, la política y el ámbito académico.

La presentación se basa en el contenido de la cámara oculta difundida por el canal de cable C5N, donde se ve al ministro en una reunión en la ciudad de Nueva York con el ex agente de la CIA Tim Ballard, en un encuentro donde presuntamente habría ofrecido sus servicios de lobby.

La causa, que lleva el número de expediente CFP 3123/2025, fue sorteada y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo.

Los cargos que le buscan imputarle al ministro son “estupro”, “violación con fuerza o intimidación”, “coacción”, “encubrimiento” e “incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes”.

En ese video, Cúneo Libarona le ofrecería a Ballard su influencia para “cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país” sobre su figura.

La parte más comprometedora, y que habría motivado la denuncia, es cuando el ministro promete gestiones directas con el Poder Judicial, al afirmar: “Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos”.

La presentación está encabezada por el ex juez federal Carlos Rozanski y cuenta con el respaldo de una treintena de firmas, entre las que se destacan las del diputado Hugo Yasky; la filósofa y ex legisladora porteña Diana Maffía; el dirigente Claudio Lozano y el ex camarista Eduardo Freiler.

También el historiador Alejandro Olmos Gaona; el científico Alberto Kornblihtt; el cura y militante kirchnerista Francisco “Paco” Olveira y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas (a través de su abogada).

Además firmaron Dora Barrancos, Carlos Raimundi, Graciela Lois y Mabel Careaga, entre otros.

Un día antes, otra denuncia había sido presentada contra el ministro de Justicia por el mismo episodio, en este caso impulsada por el titular de la Fundación “La Alameda”, Gustavo Vera, quien lo acusó por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y “cohecho”. La denuncia recayó en el Juzgado Federal Número 9.

Poco después de que se conociera el video, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el hecho, al afirmar que “conversó sobre un tema preocupante” con Ballard y “no hay nada que reprocharle”.