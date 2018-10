La obra del Camino Rivadavia quedó en la nada y es un riesgo para los conductores

Quienes transitan por la zona aseguran que es un peligro porque faltan luminarias, las banquinas están en malas condiciones y la señalización vial en la traza es defectuosa

Vecinos de Ensenada que viven cerca del Camino Rivadavia y quienes lo transitan con frecuencia expresaron su preocupación por la paralización de las obras en esa arteria, ya que faltan luminarias, las banquinas se ven desgranadas y falta demarcación en la cinta asfáltica.

La obra está financiada por Vialidad nacional y comprende el ensanche de ese camino para darle mayor funcionalidad en un contexto de mejores medidas de seguridad.

Los trabajos de la puesta en valor del camino comenzaron en 2015, pero con el cambio de gestión de Gobierno las tareas sufrieron un freno. Recién se retomaron los trabajos en marzo pasado, pero en septiembre se frenaron una vez mas.

“Esa calle por la que pasan miles de personas cada día está destruida, hicieron algunos parches, pero hace como tres meses que abandonaron todo”, dijo Ricardo uno de los vecinos ensenadenses que teme que sigan ocurriendo accidentes de tránsito como el que hace unas semanas se cobró una vida.

La gente de esa zona no se resigna a que la obra haya vuelto a paralizarse. Como se recordará, a principios de septiembre concejales de Ensenada denunciaron que decenas de obreros había sido despedidos por el nuevo freno puesto al emprendimiento vial y que Vialidad ya no financiaría la obra por incumplimiento de la empresa. El dato alarmante fue que nadie dio explicaciones acerca de la fecha en la que se retomarían los trabajos y por eso se presentó un pedido de informe desde el Concejo Deliberante de esa ciudad para que Vialidad de explicaciones.

“A los vecinos no nos interesa que se pasen la pelota de unos a otros, lo concreto es que no hay luces y a la noche, desde la avenida 122 hasta la rotonda de Ensenada el camino es una boca de lobo, hubo accidentes, un hombre se murió y no queremos seguir llorando víctimas”, sostuvo una vecina que además agregó: “las máquinas dejaron de trabajar y hay un gran sector de lo que va a ser el camino que quedó solo nivelado con tierra colorada y cuando llueve eso se pone muy patinoso”.

“PARCHES”

Si bien la gente reconoce que la obra era esperada por todos porque ese camino estaba en malas condiciones, sostuvieron que los parches y el abandono de los últimos meses no causó mas que un impacto negativo porque las banquinas se están desgranando y los “parches” realizados sobre la cinta asfáltica son verdaderos obstáculos para los automovilistas.

Agustín Duscovich, al frente de Relaciones Institucionales del Municipio consignó que la preocupación de la comuna ensenadense es la misma que la de los vecinos. “Nosotros recibimos la queja y transmitimos todo a Provincia que es la encargada de hacer la obra con los fondos de Nación, pero lo real es que, aunque en marzo hicieron algo, está todo frenado desde que se produjo el cambio de gobierno”

Se informó que las obras debería ejecutarlas el gobierno de la Provincia, pero por mas que tanto el intendente Mario Secco como el Concejo Deliberante hicieron presentaciones al respecto, las tareas están en punto muerto.

“La única injerencia que tuvo el Municipio estuvo relacionado a las columnas de alumbrado cuando tuvo que desarmar todo para que se iniciaran las obras y eso se hizo sin demoras”, aclaró Duscovich que además solicitó que la empresa constructora tome las medidas de seguridad necesarias porque el camino es muy oscuro.

“Los órganos que deben controlar la obra tienen que estar atentos a esta situación, la seguridad le corresponde a la empresa que ganó la licitación, pero todo es un bloqueo hacia nuestra ciudad por pensar diferente, por eso no se aportan los fondos; en realidad lo que hacen es perjudicar a los vecinos que corren el riesgo de transitar por el Camino Rivadavia”, concluyó el secretario de relaciones institucionales.