Fuerte tensión, incidentes y cruces por un “feriazo” de productores hortícolas

Las organizaciones quisieron montar los puestos en tres plazas pero se los impidieron. Hubo marchas y una protesta en 20 y 50, donde atropellaron a un hombre y hubo destrozos. Al final se instalaron en la Plaza Moreno

El “Verdurazo”, acotado a plaza Moreno, quiso ser “Feriazo” y extenderse a otros espacios verdes de la Ciudad, pero la propuesta terminó en un enorme conflicto que no ahorró violencia ni tensión y que a lo largo de la mañana del último día hábil de la semana causó serios trastornos en el tránsito en diferentes puntos del microcentro.

En plaza Moreno comenzaron a instalarse, temprano, los quinteros del cinturón hortícola de la Región que impulsan la venta directa, sin intermediarios mediante, de sus productos, y que ya, días atrás, habían montado sus puestos en ese mismo lugar con permiso municipal. Ahora, ocuparon el centro geográfico de la Ciudad sin, esta vez, la autorización comunal para comercializar la verdura y la fruta.

Frente a esa irrupción, intervinieron agentes de Control Ciudadano que les decomisaron a los productores una camioneta y, en una combinación de protesta y de intención para ampliar la oferta de puestos a las plazas Italia y San Martín, el sector de horticultores recorrió las principales calles del entorno de esos espacios verdes, provocando embotellamientos, desvíos obligados y todo tipo de inconvenientes viales.

A raíz del secuestro del vehículo, un grupo de los quinteros marchó hacia la sede de Control Ciudadano, en 20 y 50, y, según denunció uno de los productores, una persona habría sido atropellada por un móvil de la repartición comunal. “Cuando estábamos frente a la Catedral nos decomisan una camioneta. A partir de eso, con otros compañeros fuimos para averiguar la causa por la cual la habían decomisado, ya que tenía todos los papeles al día”, contó Agustín Suárez, vocero de la agrupación Unión de Trabajadores de la Tierra, y prosiguió: “un grupo intentó bloquear uno de los accesos cuando vio que afuera estaba el móvil que se había llevado nuestra camioneta. Apareció de golpe un inspector, se subió al coche, aceleró, golpeó a uno de nuestros compañero, le pasó por encima a una pierna y huyó”.

La zona de 20 y 50 fue escenario, durante largas horas de la mañana, de un fuerte operativo policial, por lo que hubo momentos en que la tensión creció tanto que parecía a punto de estallar. En ese marco, y mientras un equipo médico del SAME atendía al productor que fue atropellado (que fue, finalmente trasladado al Hospital Rossi) un grupo de representantes de Unión de Trabajadores de la Tierra se reunieron con funcionarios de Control Ciudadano.

“Causaron destrozos”

Según explicaron fuentes de la dependencia de 20 y 50, el secuestro del vehículo de los productores se produjo “porque le faltaba la VTV y estaba trasladando mercadería por las calles 14 y 50”.

También se apuntó al grupo de productores que se presentó en las oficinas de Control Ciudadano y, según se afirmó, “entró y causó destrozos”. Según se remarcó, “como querían que se les devuelva la camioneta empezaron a pegarle a los portones; rompieron uno y se metieron, mientras le pegaban al auto que teníamos afuera con el inspector y las dos chicas adentro”.

En relación a la denuncia sobre el hombre que habría sido embestido por una patrulla municipal, las mismas fuentes indicaron que el inspector que estaba al volante del vehículo, “ante la agresión, se asustó, salió con el auto y la persona se le tiró adelante”.

También, en medio de las concentraciones y de la confusión, hubo un grupo que fue hasta la comisaría 4ª para denunciar el decomiso de la camioneta y el atropello del productor que terminó siendo atendido en el Rossi.

Mientras se dirigían hacia la Comisaría 4ta para radicar la denuncia policial sobre lo sucedido, los productores recibieron la información que la camioneta que había sido secuestrada, en definitiva por lo que comenzó el conflicto, estaba siendo liberada.

El “Verdurazo” tiene una historia dispar. En algunas oportunidades en que la feria se organizó en plaza Moreno se contó con la debida autorización del Municipio, pero en otras ocasiones (como la de ayer) los quinteros montaron igual sus puestos a pesar de no haber obtenido la venia oficial. Además, después de haber desembarcado en el espacio verde de 12 y 54, algunos grupos se desprendieron y se dirigieron, cortando la circulación vial según iban marchando, unos a plaza Italia y otros a plaza San Martín. En ambos lugares, finalmente, no pudieron instalarse, pues no quisieron desafiar a las fuerzas policiales, presentes en las dos zonas.

Con la idea del “Feriazo”, distintos grupos de quinteros de la Región plantean varios reclamos. “Pedimos mejoras de los caminos rurales para favorecer la transitabilidad, tanto de la mercadería como de la gente, y por la falta de establecimientos educativos en la zona para los hijos de los productores”, Suárez.

De ahí que la propuesta combina por un lado la posibilidad de la venta directa de los productos hortícolas como así también una manera de protestar para que se escuchen diferentes demandas del sector.

Según insistió Suárez, “la idea era realizar en simultáneo tres ventas en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Moreno con verdura muy económica para que los vecinos puedan comprar, ya que la consigna es todo a $10; pero no nos dejan”. En ese sentido, el joven aclaró que “si bajábamos un cajón de verdura nos lo sacaban enseguida”.

De acuerdo a lo indicado por el vocero de los productores, la intención es que “la Municipalidad nos dé una respuesta a los reclamos que estamos haciendo. No queremos un jardín de infantes mañana, sino una planificación de lo que se va a hacer”.

Desde la Municipalidad, indicaron que se promueven este tipo de actividades, “pero también se debe resguardar el comercio, por eso se hacen de forma distanciada una con otra, en distintos puntos de la Ciudad, y al mismo tiempo se organizan con intervención de distintas área de gobierno”.