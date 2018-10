Aportan nuevos datos a la denuncia por los ataques en el Ministerio de Seguridad

La madre aportó dos testigos que ratificaron los términos de su presentación pero no sumaron nuevos datos a la causa judicial

| Publicado en Edición Impresa

La investigación por la denuncia sobre un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 13 años, que habría tenido como escenario repetido una oficina del Ministerio de Seguridad, se sumaron nuevos aportes al relato de la presunta víctima y también más complicaciones al hombre acusado, con un sumario iniciado por el área de Asuntos Internos.

Una fuente de la investigación indicó ayer que tras la presentación realizada por la madre de la chica, se añadieron los testimonios de otras dos personas cercanas a la familia de la menor, quienes confirmaron el relato expuesto en la denuncia. “Básicamente, estas personas reafirmaron lo que se dijo allí, sin aportar nuevos elementos”, le dijo a este diario un investigador.

La denuncia fue realizada ante el gabinete de delitos sexuales de la Dirección de Investigaciones de La Plata (DDI), el martes. La UFI Nº 17, con competencia en el caso, aguardaba anoche que le lleguen las actuaciones.

Mientras tanto, en la cartera de Seguridad se produjeron avances en las últimas horas. Según se informó oficialmente ayer, “la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires inició un sumario a raíz de la denuncia presentada por la madre de una menor de 13 años, quien habría sido abusada por un efectivo policial que es tío político de la chica y trabaja en el área de mantenimiento del edificio de la cartera de Seguridad”, se aclaró.

Desde el Ministerio se aclaró así que el policía denunciado no trabaja en el área de Políticas de Género de esa cartera, como indicaba una versión vinculada al caso. Una fuente consultada ayer también calculó que si hubo violencia contra la menor, no fue en una oficina de esa área “porque el policía denunciado no tiene acceso” al sector.

Según el testimonio de la madre, su hija, días atrás, refirió que la pareja de la tía, la habría manoseado y abusado en una oficina del trabajo del denunciado en la sede central del Ministerio, situada en la manzana de 2 y 3 entre 51 y 53 .

En base a ello, “se encuentra trabajando la Fiscalía Nº 17 a cargo de la doctora María Eugenia Di Lorenzo, del Departamento Judicial La Plata, quien solicitó realizar los exámenes médicos correspondientes con la menor”.

La adolescente le contó a su madre sobre el calvario que estaba vivienda en medio de un proceso signado por una profunda crisis emocional.

Según pudo saber este diario estaba mal, desconocida en casa. Hasta llegó a lastimarse. La presión era insoportable y su madre se preocupó por ella. Frente a lo que veía a diario, la acompañó para que iniciar un tratamiento psicológico.

Como en tantos otros casos, vinculados con el flagelo del abuso sexual contra menores, el problema estaba cerca, según la denuncia. Esta semana, la adolescente pudo contar lo que le sucedía: señaló a un hombre de su propia familia por situaciones de abuso sexual que, indicó, se produjeron en forma reiterada.