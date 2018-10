Los estibadores del Puerto local denuncian que una firma libera coque al Río de la Plata

Afirman que por la falta de insumos el combustible cae al agua en las operaciones de carga y descarga. Qué dice la empresa apuntada

A través de una protesta de estibadores, los trabajadores del Puerto La Plata denunciaron que se arroja coque al Río de la Plata.

La manifestación de los trabajadores adheridos al gremio Sindicato Unido Portuarios Argentina La Plata - SUPA - se realizó ayer en la entrada al Puerto La Plata, lugar en el que los encargados de las tareas de carga y descarga de buques denunciaron que Copetro sería la supuesta responsable de la contaminación ambiental que afecta la calidad del río. Además se expresó temor de que la empresa disponga despedidos en ese sector porque no tienen los insumos necesarios para trabajar.

Según denuncian los manifestantes, “estos trabajadores son un eslabón muy importante para la no contaminación ambiental, de nuestro aire y nuestro río, ya que los estibadores se encargan de poner dos lonas cuando la empresa carga los barcos con carbón de coque calcinado”. El mecanismo consiste en colocar una lona que se denomina “babera” que va del muelle al barco, y que cuando la máquina pasa por encima del agua impide que el carbón de coque caiga.

“Hace dos años que nos sacaron insumos - dijeron los estibadores - y no ponen esa lona, entonces el carbón vuela libremente cuando se hace la carga y cae al río”, se indicó.

Asimismo dijeron que “ahora nos buscan despedir porque estamos de guardia y no cumplimos la función de poner la lona pero porque no nos dan los insumos y prefieren contaminar”, se escuchó. Por otra parte denunciaron que “parece que tienen poder para contaminar libremente. Queremos que respeten el reglamento ambiental, la empresa tiene que colocar la lona para no contaminar”.

En relación a las declaraciones realizadas por representantes de SUPA, Copetro informó: “la situación mencionada hace referencia a personal de estiba perteneciente a la firma Smart Bridge SRL, no a Copetro, empresa que presta tareas de manera eventual a Planta Copetro conforme al régimen laboral del servicio de estiba”.

También se aclaró que la operación de carga de buques es realizada por operarios propios de Copetro, conforme a su encuadre gremial. “Desde el año 2012, a partir de la incorporación de equipamiento de última generación, que responde a los estándares internacionales más exigentes, la operación se encuentra totalmente confinada y no requiere de maniobras adicionales tales como colocación de lonas”.

Se comunicó que la firma no está llevando a cabo despidos que pongan en riesgo la continuidad de su personal, encuadrado en el gremio Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, desarrollando su actividad de manera normal y habitual.

Respecto al conflicto planteado por SUPA, se informó que se están manteniendo conversaciones, tanto con la firma Smart Bridge SRL, como con las autoridades del gremio, a cargo del secretario general, Nelson Estrela, todo vinculado al encuadre gremial de la actividad.