Un festival de infracciones avanza sin pausa ni control en las calles platenses

El tránsito en La Plata es una pesadilla. El caos vial se profundiza, casi nadie respeta nada y la posibilidad de que ocurran accidentes está latente en cada esquina. Doble fila, descarga de mercadería a cualquier hora frente a los comercios, invasión de bicisendas y veredas utilizadas como estacionamientos anexos son algunos aspectos de una realidad que apabulla de sólo observarla.

Calle 12 y alrededores se ha transformado en un peligroso sendero vial. Transportadores de caudales se quedan sobre la bicisenda como si fuera una situación normal. “En lugar de hacer la carga entre las 7 y las 8 de la mañana, lo hacen a media mañana, entre 58 y 59, entorpeciendo el tránsito vehicular. Generando situaciones de riesgo”, dijo Héctor, vecino que está cansado de toparse con estos camiones cada vez que transita con su bicicleta camino al trabajo.

Pero no sólo son los camiones de caudales. Los que transportan mercadería para comercios de la zona hacen lo mismo. Más allá de las 9 ó 9,30 de la mañana se los observa descargando mercadería fuera del horario permitido, según los carteles informativos que están en la zona. Lo hacen mientras los inspectores municipales vigilan si los autos particulares tienen pago el estacionamiento medido, cuentan vecinos y comerciantes de la zona. “No tienen visión lateral, a pesar de que son vehículos de gran porte no los ven. No se acercan, dejan hacer cualquier cosa”, dijo Alejandra, vecina de calle 12. También se observan coches particulares sobre la bicisenda, con las balizas puestas, como si estuvieran en un lugar permitido. “Todo vale”, grita una vecina a un hombre que está estacionado esperando a otra persona que está en el cajero automático.

El horario de descarga es un descontrol también en las calles transversales de calle 12. Camiones y camionetas bajan gaseosas, bebidas alcohólicas, lácteos, y un interminable inventario de artículos más allá de las 10 de la mañana. “Por momentos es un laberinto calle 58, de 13 a 11, donde la doble fila se ha naturalizado, incluso por parte de los taxistas que no tienen lugar en la extensa parada de 12 y 58”, dijo un vecino, cansado de observar una catarata de infracciones en pocos minutos.

COCHES SOBRE LAS VEREDAS

Calle 45 entre 14 y 16 es angosta, empedrada y tiene las veredas de los números impares como estacionamiento anexo. Como ocurre en calle 9 de 44 a 40, los vehículos están sobre la vereda y casi no dejan lugar para el peatón. “Si viene alguien con un carrito de bebé tiene que bajar a la calle. Pero a nadie le importa. Por acá no hay inspectores de tránsito nunca. A pesar de que hay varias escuelas cerca. Si hay inspectores sólo se dedican a comprobar si en el barrio pagan el estacionamiento medido en la zona que es paga”, dijo una vecina, cansada de llamar al 147 al ver que todos los días tiene autos en la vereda y nadie de la Municipalidad va al lugar.

En calle 9 de 44 a 40 también es usual observar que los autos estacionan sobre la vereda, obstruyendo el paso peatonal. No sólo se da en el centro de la Ciudad, también se observa en 24 entre 56 y diagonal 75, donde camionetas y vehículos obstruyen el paso peatonal, incluso a la noche.

En la periferia también el descontrol vial es importante. Coches en contramano en Villa Elvira y Altos de San Lorenzo es usual verlos en calle 2 entre 76 y 72, como así también en el sector de 73 a 75 y de 14 a 17.