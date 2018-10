Boca vuela hacia Belo Horizonte con 20 jugadores y la ilusión de seguir con vida en la Copa

| Publicado en Edición Impresa

Guillermo Barros Schelotto, el director técnico de Boca, dio a conocer la lista de 20 jugadores que hoy viajarán a Belo Horizonte para jugar mañana la vuelta de los octavos de final frente a Cruzeiro. La delegación xeneize se instalará por la noche en un hotel de dicha ciudad a la espera de un encuentro trascendental para su temporada, en donde tiene a su favor el 2-0 conseguido en la ida.

En cuanto al equipo que jugará desde el arranque en el Mineirao, todo parece indicar que estará presente el colombiano Sebastián Villa tras su buen rendimiento en la victoria frente a Colón del último fin de semana, relegando al banco de suplentes a Ramón Ábila. Wanchope aún no está ciento por ciento recuperado de su lesión, y por eso será un relevo.

Dicho esto, el probable once sería con: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Cristian Pavón. Además viajarán Javier Bustillos, Paolo Goltz, Lucas Olaza, Fernando Gago, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso, Edwin Cardona, Carlos Tévez y Ramón Ábila.

Por otro parte, junto a la delegación, también viajarán futbolistas que no fueron convocados como Darío Benedetto y Leonardo Jara para darle apoyo a sus compañeros en un duelo tan importante como el de mañana. El Pipa no pudo estar presente en la lista por una lesión muscular grado 1 en su bíceps femoral derecho, mientras que el correntino ex Estudiantes está recuperándose de un desgarro grado 2 en el abductor derecho.

EL CÉSPED DEL MINEIRAO ESTÁ QUEMADO PERO SIN POZOS

Debido a una fiesta electrónica que se desarrolló durante el último fin de semana, el campo de juego del estadio Mineirao no está en las mejores condiciones para el encuentro de mañana.

Los encargados del recinto ubicado en Belo Horizonte comunicaron que el césped está quemado en varios sectores, pero que no hay pozos, por lo que no obstaculizaría demasiado el buen desarrollo del juego.

SE SIGUEN SUMANDO NOMBRES PARA REEMPLAZAR A ANDRADA

Tras la lesión de Esteban Andrada, la comisión directiva de Boca comenzó la búsqueda de un arquero para lo que resta del semestre. Sin demasiada confianza en Agustín Rossi, son varios los nombres que están circulando.

Si bien hoy por hoy el candidato parece ser el peruano Pedro Gallese, quien ya declaró públicamente sus ganas de jugar en el Xeneize, en las últimas horas empezó a sonar otro arquero de Selección que es del gusto del Mellizo: el boliviano Carlos Lampe.

Actualmente se desempeña en el Huachipato de Chile y, anteriormente, pasó por varios clubes de Bolivia, en donde es un gran referente de su seleccionado.