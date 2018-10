Escuchar susurros y sonidos suaves en la Web, el método de muchos platenses para relajarse

Cada vez más videos en YouTube replican este fenómeno que activa zonas del cerebro para que podamos distendernos

Eliana M. cuenta que todo le cambió cuando lo descubrió en la Web. O casi. Fue en mayo pasado, cuando, nerviosa por los exámenes finales que tenía que dar para la facultad, se puso a buscar algunos videos y tutoriales que la ayudaran a relajarse un poco. Así fue que descubrió el universo del ASMR, acrónimo en inglés de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, un método que no para de sumar fanáticos en nuestra ciudad. “Al principio me pareció absolutamente inútil -admite, zumbona-, pero a medida que los fui escuchando noté que me relajaba y que encaraba mis horas de estudio mucho más lúcida, más despierta. ¿Por qué no iba a hacerlo si me hacía bien?”.

El fenómeno ASMR, concretamente, se basa en la escucha de sonidos tan relajantes que pueden llegar a provocar cosquilleos en la nuca y hasta en los dedos del pie. Esto hace que algunas personas los relacionen con “orgasmos acústicos o cerebrales”, aunque nada de sexual tiene la tendencia.

Los ejemplos pueden verse de a cientos en YouTube: una chica que corta jabones con una minuciosidad digna de un artesano. Otra que mira a cámara y habla susurrando y da vueltas de un lado al otro una botella de agua sólo para que se escuche ese leve sonido. Otro en el que aparece un joven que, también con un hilo de voz, hace ruiditos casi imperceptibles con los dedos y los labios.

“El ASMR ayuda a lidiar con trastornos de ansiedad e insomnio”, dice Abi, quien a sus 20 años, es una de las figuras locales más populares del ASMR, con videos que superan el medio millón de reproducciones.

Según ella, si bien cualquiera puede practicarlo, “es necesario tener algunas consideraciones, una de ellas es el susurro o el hablar bajo, de forma calmada. Ser cuidadoso con la forma de hacer sonidos y cuidar el ambiente general del audio, intentar aislarlo de todo tipo de sonido externo”.

Si bien en nuestro país esta modalidad comenzó a popularizarse hace unos dos años, el término apareció por primera vez a principios de 2010 en una página de Facebook. Según los expertos que analizan el tema, se trata de un fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación que provoca calidez y relajación. En ocasiones puede estar acompañado de cierto hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o regiones periféricas del cuerpo como respuesta a varios estímulos visuales y auditivos.

Si bien apenas cinco de cada mil personas responden de esta manera especial a ciertos estímulos cotidianos (como acariciar cuero o la simple contemplación de una tarea manual, repetitiva y perfecta), el año pasado el número de videos que incluyen ASMR en el título se duplicaron. Pasaron de 5 millones a más de 11 millones. Lo mismo pasó en Argentina en búsquedas en Google. Y ya hay al menos tres “reinas” argentinas del ASMR, expertas en estimular a sus seguidores para que, mediante el susurro y los sonidos casi imperceptibles, se relajen lo más que puedan.

Según datos de YouTube, se suben unos 570 videos por hora que tienen ASMR en el título. La movida es tan fuerte que hasta Netflix se ocupó del tema. En la docuserie “Follow This” una periodista de Buzfeed dice que ama ver videos de ASMR en YouTube y se lanza a investigarlos por Nueva York y a indagar también en su anclaje científico.

“Una amiga me preguntó si llegabas a un orgasmo y le tuve que explicar que no tiene nada que ver”, cuenta Eliana en tono alegre, y agrega: “Se trata simplemente de una sensación muy parecida a la que tenés un rato antes de dormirte. Es como dormir pero sin dormir. Aunque hay muchos que, según veo en los foros de la web que tienen problemas de insomnio, lo solucionaron gracias a estos videos”.

Lo que cuenta esta platense no es otra cosa que ese estado subjetivo y parecido a la sensación producida por masajes basado en el sonido envolvente, las imágenes y la retroalimentación psicológica que todo ello produce. De ahí que muchos hayan buscado popularizarlo bajo el término de “orgasmos cerebrales”.

Para los expertos del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), el ASMR tiene que ver con algo que se viene estudiando desde 1975 y que no es otra cosa que Respuesta de Relajación. “Es una respuesta del sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de relajar el cuerpo a través de la liberación de neurotrasmisores, es decir, que relaja músculos, reduce la presión arterial, disminuye el ritmo cardíaco y la respiración, la digestión se normaliza y los órganos realizan sus funciones de manera óptima”.

Esta respuesta de relajación es como “el juego previo” en el cerebro. “No siempre se logran esos orgasmos cerebrales -aclaran los especialistas-, a veces sólo se da la relajación. Para que se produzcan es necesario que se den varios factores. La motivación y la confianza. La persona tiene que tener la disposición de ver estos videos y creer que le pueden servir. Como ocurre con la meditación”.

Según los expertos, además, hay personas más propensas que otras a la hora de experimentar este tipo de hormigueo agradable, e incluso hay personas que son incapaces de notar nada. Aún, se apunta, existen muchos blancos en torno a las investigaciones científicas que pretendan estudiar las sensaciones, los patrones de activación neuronal y hormonal impulsados por las sesiones de ASMR. El fenómeno, sin embargo, ya tiene varios fanáticos.