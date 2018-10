Otra fuerte caída del dólar, que termina cerrando a $36,80 en el Banco Nación

Bajó un peso con respecto al cierre de ayer en esa entidad bancaria

El dólar al público acumuló hoy una fuerte baja de un peso sobre el cierre de la jornada cambiaria. Mientras que poco más de dos horas después de la apertura cotizaba en torno a los $37 para la venta en el Banco Nación, en el cierre se ubicaba en los $36,60, es decir, un peso por debajo de lo que se terminó vendiendo ayer en la misma entidad bancaria.

En tanto, en el promedio del mercado rondó los 35,19 pesos para la compra y 37,11 pesos para la venta.

Esta baja se da en el día posterior a que el Fondo Monetario Internacional enviara US$ 5.631 millones al Banco Central, en lo que constituye el primer desembolso del acuerdo stand by aprobado el último viernes por su directorio ejecutivo en Washington. Se trata del segundo desembolso de parte del organismo a la Argentina este año. Y, así, las reservas internacionales del Banco Central subieron hoy hasta US$ 54.042 millones.