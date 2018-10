Barón juega a la telenovela: “Con Mauro solo somos pareja de baile, pero el beso fue lindo”

| Publicado en Edición Impresa

Jimena Barón sigue muy bien con su bailarín y compañero (¿también novio?), Mauro Caiazza, aunque esta vez bajó los decibeles a lo que Tinelli y compañía ya catalogan como una relación oficial. El lunes pasado, en la gala de sentencia del Bailando, el conductor quiso saber más sobre su relación y les preguntó si estaban en pareja. Ella se rió y contestó: “No, somos pareja de baile. El beso fue lindo”.

De lo que habla fue del tremendo “chape” que hubo entre ellos en plena pista y adelante de Tinelli, la semana pasada.

Pero no fue solamente Barón la que dijo no estar de novia. El propio Mauro salió a aclarar que está soltero: “Con Jimena somos libres los dos. Esto es todo reciente, estamos en una sintonía buena y estamos viviendo eso”. Recordemos que el bailarín se separó hace un mes de Noelia Pizzo, quien publicó un fuerte descargo contra Caiazza luego de que se besara con Barón.

Otra de las cosas que Barón dijo en la última gala de “ShowMatch” fue: “Con respecto a que quedé como una acosadora, quiero aclarar que él (por Caiazza) acá tiene un personaje que no es”. De lo que hablaba era de esa aparente sensación de incomodidad que mostraba él cuando se lo “apretaron” en vivo.

Él se limitó a sonreír durante todo el tramo, como siempre que le preguntan por su relación con la actriz y cantante. Se ve que es de pocas palabras.

Además, Tinelli les preguntó cómo se saludan a la mañana, otra forma de indagar qué grado de confianza tienen. Caiazza dijo que solo hablaron para coordinar el horario para ensayar. Pero ella lo dejó en evidencia: “Me dijo ‘preciosa’”.

“Miente mucho. ¡Yo le avisé que la mentira conmigo está al horno! Yo no miento, es lo único que hago bien”, dijo, con humor, Barón. Caizza intentó defenderse: “Yo no miento, ¡no me acordaba cómo nos habíamos saludado!”