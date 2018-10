Por mal habida, la Justicia chilena incautó la herencia de Pinochet

El patrimonio que el ex dictador dejó a su familia asciende a US$ 17,8 millones. El fallo indica que son bienes de origen ilícito y no los podrán tocar su viuda, hijos o nietos

El ex dictador CHILENO Augusto Pinochet / Archivo

SANTIAGO Un juzgado civil de Santiago de Chile hizo lugar a una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y como medida precautoria congeló los bienes legados por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) a su familia, por un monto equivalente a 16,24 millones de dólares, según confirmaron fuentes judiciales. La solicitud fue presentada por el CDE la semana pasada con el fin de mantener inmovilizados bienes y depósitos bancarios no incluidos en un fallo del pasado 24 de agosto de la Corte Suprema, que ordenó decomisar bienes por 1,62 millones de dólares pertenecientes a Pinochet. También el máximo tribunal chileno condenó a tres militares retirados por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado “caso Riggs”, pero no ordenó el decomiso por la totalidad del monto investigado, que llegaba a 17,86 millones de dólares. La medida solicitada por el CDE fue aceptada por la jueza Carolina Ramírez, del séptimo juzgado civil de Santiago, y afecta a 16 herederos de Pinochet, incluidos su viuda, Lucía Hiriart (95), sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, a doce nietos y cinco bisnietos. El CDE estimó que el decomiso debe ser por la totalidad del patrimonio “mal habido” de Pinochet, sobre la base del propio fallo de la Corte Suprema que señala que sus herederos “son adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes”. El dictamen de la jueza Ramírez considera “plausible” la solicitud del CDE y señala que los efectos del decomiso podrían frustrarse “de no mediar medidas que aseguren los bienes objeto de la acción”. Por ello, prohibió la celebración de contratos y otros actos sobre 23 propiedades situadas en las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Tarapacá (norte del país) y Los Ríos (sur), entre las que figuran parcelas, departamentos, bodegas y un campo, además de tres vehículos. También quedaron congeladas tres cuentas bancarias en el Banco de Chile (una con 2,5 millones de dólares; otra con 7.997 dólares y la tercera con 1,35 millones de dólares); una cuenta del BancoEstado por 952.851 dólares y tres cuentas del Banco de Boston (actualmente Itaú), que suman en pesos chilenos unos 188.736 dólares al cambio actual. De acuerdo con el CDE, los bienes fueron obtenidos a través de empresas ficticias en las que Pinochet figuraba con nombres falsos. En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable. El Caso Riggs estalló en 2004, cuando una investigación del Senado de EE UU encontró las cuentas secretas en el Riggs Bank y en otras entidades financieras a nombre de Pinochet y su familia, en el marco de sus investigaciones por el origen ilícito de dinero para financiar el terrorismo tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos. Si bien estuvo bajo arresto domiciliario por unas semanas, no llegó a ser condenado. Pinochet legó el 51,8% de sus bienes a su esposa Lucía Hiriart, en tanto que cada uno de sus cinco hijos recibiría un 7,14% del patrimonio, mientras doce de sus 25 nietos y cinco bisnietos se repartirían el 12,5% restante, en distintas proporciones. Las acusaciones de malversación de fondos terminaron de hundir a Pinochet, que encabezó durante 17 años una cruenta dictadura que dejó más de 3.200 desaparecidos y unos 38.000 torturados, tras derrocar al socialista Salvador Allende. (AFP y EFE)

