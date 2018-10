“El apoyo del grupo es clave”

| Publicado en Edición Impresa

Cambaceres viene de sumar una nueva frustración en el torneo de Primera D, al perder con Juventud Unida y así, abrochar la cuarta derrota en cinco partidos.

La preocupación ya es notoria en el cuerpo técnico que encabeza César González y también en los dirigentes. Luego del partido, ambas partes charlaron del momento del equipo. “Nos preguntaron que está pasando que Cambaceres no logra enderezar el rumbo. El tema es que por ahí no estamos ligando, y al mínimo error lo pagamos caro. Lo importante de todo es que tengo el respaldo de los jugadores, que es fundamental en estos momentos. Sé que los resultados mandan, pero hay que trabajar en el día al día para salir de este momento. No queda otra que el trabajo. Creemos que es una mala racha”, le dijo ayer a este diario César González.