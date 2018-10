¿Son machistas los videojuegos?

Casi ninguno incluye la temática de género y a las jugadoras que se adentran en su universo se las suele subestimar bastante. Qué dicen sus protagonistas

“The last of Us II”

Si hay algo que caracteriza a los videojuegos de acción, además de muchos disparos y realismo gráfico, es la ausencia de la temática de género y, salvo casos aislados, la ausencia de protagonistas mujeres. Sin embargo, el próximo estreno de un producto para la consola PlayStation 4 parecería querer cambiar el panorama. Se trata del videojuego “The last of Us II”, en donde en un mundo posapocalíptico una chica encuentra el amor de su vida en otra joven. ¿Cambio de paradigma o la excepción que confirma la regla?

Hay un punto en el que la mayoría coincide: al sector del videojuego le queda “mucho camino por recorrer” en igualdad de género. Se trata de una industria que apenas representa a las mujeres, y las pocas que aparecen en las producciones están muy “sexualizadas”, con cuerpos de dimensiones irreales y un protagonismo que tiende a ser secundario. Así, por ejemplo, lo consideran Eurídice Cabañes y Andrea Sacchi, especialistas en diseño y desarrollo de videojuegos y quien, ambas por separado, instan a los administradores a implementar subvenciones para juegos que no reproduzcan roles machistas y a que se tomen medidas para incrementar la tasa de inserción de las mujeres en la industria del videojuego.

“La desigualdad que persiste en este sector tiene que ver con la representación de los personajes femeninos y el rol que desempeñan en las historias en las que participan -dice Cabañes-. Por una parte, están muy sexualizados, y por otra, tienden a representar papeles secundarios o relegados a tareas de cuidado”.

Cabañes, autora del libro” Gamestar(t): pedagogías libres en la intersección entre el arte, la tecnología y los videojuegos”, explica que ella misma ha sido jugadora desde pequeña, pero “como la calidad entonces de las producciones era muy mala sólo se veían píxeles y no se apreciaba el sexo del personaje”. Según apunta, no deja de ser paradójico que ahora que la tecnología permite videojuegos cada vez más realistas lo que proyectan sea “curiosamente más irreal”.

Celeste Acosta juega videogames desde que tiene cinco años. A medida que fue creciendo fue encontrando más chicas gamers, lo cual atribuye “a una cuestión generacional y evolutiva: ahora no hay tantas divisiones entre ‘esto es de nenes’ y ‘esto es de chicas’”, considera. En sus más de 20 años como gamer, Acosta recordó que en una época había leído muchas críticas hacía el personaje femenino Lara Croft (Tomb Raider) respecto de cómo estaba vestida o su contextura física.

“Pero en algún punto me puse a pensar que, más allá del estereotipo físico, cuando yo era más chica y jugaba ese juego, además de que me daba un poco de miedo me re gustaba y quería ser como ella”, señaló. “Eso me parece buenísimo. La mostraban independiente, luchadora, en una mansión gigante, que sabía luchar y pelear. Lógicamente me siento mucho más cómoda e identificada cuando juego con un personaje femenino, porque es quien salva a todos (y esas sensaciones es como que se te pasan a vos), pero jamás me vi insultada como mujer en algún juego”, subrayó.

CAMBIO DE PARADIGMA

“The last of Us II”, secuela de un título muy exitoso presentado en 2013, está previsto para ser lanzado a principios del 2019 y ya ha obtenido varios premios en exposiciones mundiales de videojuegos en donde se lo presentó. Se destaca por la destreza gráfica lograda en la escena en que Ellie, la protagonista, besa a Dina en un baile. Es muy difícil desarrollar gráficamente un beso en un videojuego, por la cantidad de músculos implicados. Un tráiler de este beso puede verse en la página oficial del juego, en www.thelastofus.playstation.com/#media. Luego de la escena romántica, aparece inmediatamente Ellie acuchillando a un enemigo.

La lista de los títulos en donde se tocó la temática LGBT, más o menos explícitamente, no es muy extensa. En algunos de ellos sólo hay alguna referencia a las preferencias sexuales de tal o cual personaje. Por recordar algunos videojuegos, se puede citar al Fallout 2 (1998), el Resident Evil (2000), el GTA III (2001) y el Fable (2004). Se calcula que en la actualidad, de todo el universo de productos que se pueden comprar en los comercios reales y virtuales (como la plataforma Steam), en solo unos 150 o poco más aparecen personajes LGBT.

El año pasado, la Glaad (Alianza Gay y Lésbica contra la difamación) concedió un premio especial al juego Dragon Age Inquisition, de la desarrolladora BioWare, por “promover imágenes veraces y objetivas de la comunidad LGBTQ en los medios de comunicación para eliminar la homofobia y la discriminación”. Es raro que esta entidad mundial otorgue un premio dedicado a un videojuego.

Mientras tanto, Lara Croft (protagonista de las distintas versiones del Tomb Raider) sigue siendo casi la única heroína famosa de un entretenimiento digital. Pero de la sexualidad de Lara, no se habla.