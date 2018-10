Así no, Gaudio: Kloosterboer, el motivo de su peor derrota

La actriz dio detalles en la tevé de cómo fue la previa al partido en el que su ex pareja perdió 6-0 6-0 contra Roger Federer

La anécdota es vieja, viejísima, y el propio Gastón Gaudio lo contó, hace años. En aquel entonces la calificó así: “la peor derrota de mi vida, perdí con Federer 6-0, 6-0, en la semifinal del Masters de Shangai. Debo estar en un récord”. ¿Y quién tuvo un poco que ver en esa lamentable perfomance? Marcela Kloosterboer, quien era su pareja, y que ahora contó su versión del episodio.

Corría 2005. Guadio, que estaba en Shanghai, da una entrevista radial donde, en tren de pícaras confesiones, le preguntan si en Japón había muchas geishas. El responde que sí, “acá me atienden como un rey”. Parece que a Marcela, que estaba a 20 mil kilómetros, las declaraciones de su novio le cayeron como una bomba y lo mandó a freír churros, sin importarle que, al otro día, se iba a enfrentar a Federer, en el partido más importante de su vida.

“Yo tenía razón. Me faltó el respeto y yo dije ‘me chu… un huevo con quien vas a jugar, con Federer o con quien sea’ y le puse los puntos”, contó la actriz en “PH”, y continuó: “A mí me gusta que la gente se haga cargo de lo que hace. En público era muy cancherito y después por teléfono ‘perdón’. No, flaco”.

Súper divertida, la actriz siguió relatando: “Antes de salir a la cancha, que lo enfocaba la cámara, estaba a las puteadas y cuando agarra el teléfono era que me llamaba. Pero lo mantuve”.

Según contó Gaudio en 2015, “cuando hablé con MK (tras la nota en la radio) hubo escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¡¿entendés?! Eran las cuatro de la mañana y me quedé mal, estaba angustiado. No lo entendía, no pasaba nada, era una estupidez”. Y le tiró un palito a la actriz: “Si querés a la otra persona, no lo hacés en el mejor momento de su carrera. No puedo creer lo estúpido que fui. Cómo te vas a amargar así, pero en ese momento no lo podés controlar. Al otro día, estaba todo el tiempo pensando en lo mismo, totalmente fuera de foco. Después dije, ‘cómo puede ser que desperdicié la oportunidad de mi vida’”.