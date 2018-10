Soledad Silveyra, arrepentida: “No apoyo más a Cristina Kirchner”

| Publicado en Edición Impresa

“Apoyé al kirchnerismo siempre que tuviera que ver con la cultura, pero no apoyo más a Cristina Kirchner”, aseguró Soledad Silveyra sobre la ex presidenta, en el programa radial “Polino Auténtico”.

La actriz, de 66 años, dijo sentirse decepcionada, y confesó que tras compartir varios espacios junto a la ex mandataria, a quien llegó a entrevistar para la tevé, en un momento se sintió como sapo de otro pozo.

“Fue muy doloroso. Era una fiesta... Hubo mucho trabajo, pero yo sólo hice un sólo programa durante su mandato, y ni siquiera sabía que lo producían ellos”, dijo, en referencia a “Un tiempo después”, que se emitió por Telefé.

La ex jurado de “Bailando por un Sueño” se refirió también al peronismo. “Me he criado con peronistas maravillosos, a quienes quiero y respeto, pero siempre vi la izquierda y la derecha del peronismo. Perón palmeó a la patria sindical, y ahí hubo un fuerte enfrentamiento... Nunca he sido oficialista, pero esa cosa de pertenecer me encanta, les tengo mucha envidia a los peronistas”, consideró.

Cuando le preguntaron sobre la causa de los cuadernos de la corrupción, dijo sentir “mucho dolor” y tiró: “ Si el kirchnerismo no respeta al juez -por Claudio Bonadio– vamos a pasar años discutiendo esto”.

Por otra parte, se refirió al contexto social y económico que atraviesa el país al decir que le “parte el corazón la cantidad de plata que los argentinos tenemos fuera del país... Si esa plata estuviera acá, no tendríamos problema. Es muy duro el momento que estamos viviendo, las cifras de hoy son imposibles”.

Y cerró hablando de la grieta que separa al país, y que cada día parece hacerse más grande: “Nos tenemos que comprometer todos y apoyar al país. Nos falta patriotismo. No nos hace bien. Esta grieta no se va a terminar nunca”.