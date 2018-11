Se enamoró de una estación de tren y asegura tener "sexo mental"

La singular relación de Carol con la construcción ferroviaria de la ciudad de San Diego, en California

Carol tiene 46 años, vive en California, Estados Unidos, y todos los días viaja 45 minutos para encontrarse con su amor: una estación de trenes.

En época donde el amor no parece tener barreras, literalmente, la historia de esta mujer no deja de llamar la atención. No hace mucho tuvo una relación con un hombre que duró más de un año, pero ella asegura que "no funcionó".

Tal vez haya sido por el amor profundo que siente por la estación de trenes de San Diego, ubicada al sur de California, cerca de la frontera con México. Según cuenta, ese sentimiento comenzó cuando era una niña y con el tiempo se ha ido consolidando. Es por eso que a diario viaja en colectivo durante 45 minutos para ver a su amor.

Y asegura que tiempo atrás decidió casarse con la edificación, pese a saber que la unión no es legal. "Era difícil estar lejos de ella", asegura, y que cada vez que se aleja "odia tener que ir a casa".

El sexo es parte de esta singular relación, aunque ella dice tener ciertos reparos por respeto. "No tengo sexo físico con la estación en público porque quiero ser respetuosa", asegura, aunque va un poquito más allá y afirma que lo que tiene es "sexo en mi mente con Draida (como llama a la construcción) cuando estoy allí".

"Es la princesa de mi corazón, mi reina", aclara, y asegura que en una oportunidad "estuve a punto de sentir un orgasmo al sentir la pared detrás mío".