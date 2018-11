El drama de una familia platense que no tiene agua desde hace 15 días

Acusan una avería en la zona de 7 y 69. En medio de la desesperación, reclaman una solución urgente

Una familia platense manifestó su preocupación y angustia por el drama que vienen atravesando desde hace más de quince días, cuando las canillas de la vivienda se quedaron completamente secas.

La situación se presenta en 7 entre 69 y 70, donde los denunciantes afirman que llevan más de dos semanas sin una gota de agua. Según acusaron, sobre el final del mes pasado, se acercó a la esquina de 7 y 69 una cuadrilla de ABSA que cabó un pozo y se fue. "El gran problema es que desde ese momento nos quedamos sin el servicio de agua", enfatizó Sara Silvia Pérez.

"Lo que estamos pasando es una vergüenza, un desastre, no sé que hicimos para estar viviendo este momento", comentó la mujer en medio de la angustia y el fastidio. Como ocurre en estos casos, la vecina no quedó ajena a las consecuencias de no contar con el agua de red. La limpieza y la higiene son asuntos primordiales en cualquier hogar, pero como no tiene agua la vida diaria ahora presenta más complicaciones, según consignó.

A raíz de la situación, la usuaria evalúa dejar de pagar el servicio. "Pago todos los meses religiosamente, pero debido a lo que estamos pasando directamente no voy a pagar un centavo más". En ese sentido, agregó que "tenemos que comprar bidones de agua, estamos gastando mucho dinero". Otra de las quejas es que "fui a las oficinas de ABSA, presenté el reclamo y no nos dieron ninguna respuesta, nunca vinieron a arreglar lo que está roto". "Si pagamos lo que pagamos y no tenemos repuesta entonces de qué sirve", deslizó Pérez.