Regresaba de un cumpleaños y lo mataron en la puerta de su casa

Lo encontró su hijo, frente a la vivienda de 417 entre 154 y 155. Tenía 63 años. Aparentemente discutió con al menos dos hombres

| Publicado en Edición Impresa

Silvia do reis, ex mujer de la víctima, y su hijo claudio, en la casa donde lo mataron/dolores ripoll

Investigadores policiales y judiciales se encuentran abocados a esclarecer el brutal asesinato de un hombre de 63 años, que ocurrió apenas pasada la medianoche de ayer en la puerta de su casa de la localidad platense de Arturo Seguí.

Fuentes oficiales identificaron a la víctima como Angel Abel de Los Santos, quien vivía en 417 entre 154 y 155. En ese mismo lugar, sus familiares recibieron ayer a este diario y comentaron que los asesinos sorprendieron a Ángel “cuando volvía de un cumpleaños”.

Esa es la certeza que tienen. El móvil del homicidio, la identidad de sus autores y hasta el modo en que lo ejecutaron no están claros.

Fuentes de la investigación indicaron que De Los Santos recibió s una puñalada mortal en el abdomen, pero uno de los hijos y su ex esposa no están tan seguros.

“Todavía no sabemos si lo mataron de una cuchillada o de un balazo”, dijeron, confirmando, si, que le quitaron la vida a sangre fría.

Claudio De Los Santos (34) y Silvia Do Reis (49) coincidieron en mencionar que “por lo que sabemos hubo una discusión con al menos dos hombres”, que terminaron asesinándolo.

LO ENCONTRÓ UN HIJO

Con varios integrantes de esta familia oriunda de la provincia de Misiones reunidos en la casa donde Ángel vivía solo, Do Reis contó que fue uno de sus hijos quien descubrió el crimen.

“A las 9 de la mañana vino a visitarlo y lo encontró muerto”, contó la ex mujer de la víctima, con quien tuvo 12 hijos y de quien se había separado hace 9 años.

Se presume entonces que la víctima pasó toda la madrugada tendida en el piso del frente de su finca.

“Estuvimos preguntando en el barrio si alguien había escuchado gritos o había visto que hubo una pelea, pero no nos dieron demasiados detalles. Sólo alguna discusión, pero nada más”, apuntó la mujer.

Por otro lado, Do Reis aseguró no saber si su ex marido mantenía algún conflicto con alguien, en el barrio o en otros ámbitos. “Hasta donde se, no tenía problemas con nadie”, indicó.

La mujer, que vive en barrio Aeropuerto cerca de la vivienda de su hijo Claudio, refirió que el hombre asesinado “era muy apreciado por los vecinos, que se acercaron al enterarse de lo que había pasado, iogual que los amigos que tenía en el barrio Las Banderitas, en City Bell”.

ALBAÑIL Y JARDINERO

Indagados Silvia y su hijo Claudio sobre otros aspectos de la vida de Ángel, indicaron que “hacía changas como albañil y hacía 20 años que trabajaba como jardinero en una casa de City Bell”.

Agretaron que “hace dos semanas que había regresado de visitar en Misiones a un hermano que tuvo un ACV”.

Los investigadores consultados por este diario se limitaron a informar que por ahora no hay detenidos y la principal hipótesis es la de una pelea, descartando de plano la posibilidad de un robo.